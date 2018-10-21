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    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 21 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Кристал Пэлас
    Прогноз на «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
    Майкл Кин
    21 октября в 9-м туре АПЛ «Эвертон» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Эвертон» — «Кристал Пэлас».
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    «Эвертон»

    Формально «Эвертон» находится сейчас в нижней части турнирной таблицы. Но по факту — на 11-м месте, да к тому же у команды Марку Силвы столько же очков, сколько у десятого по порядку «Лестера» (12). Хуже только разница голов — всего на один мяч.

    Кстати, именно с «лисами» «ириски» проводили последний тур АПЛ. Так, на выезде «мерсисайдцы» переиграли команду Клода Пюэля 2:1. Особенно хорошо вышел второй тайм, в котором «Эвертон» нанес в три раза больше ударов (9-3) и при этом не позволил сопернику ни разу попасть в створ своих ворот.

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    • Всего за восемь матчей ливерпульцы допустили два поражения, что значительно лучше, чем у ближайших конкурентов.

    Однако не все так радостно. В начале октября команда Силвы вылетела из Кубка лиги. В серии пенальти «ириски» проиграли «Саутгемптону».

    Вылет был отчасти незаслуженным: «мерсисайдцы» нанесли всего почти в два раза больше ударов (7-4), но на 44-й минуте пропустили обидный гол и перевели матч в серию пенальти только на 85-й минуте.

    «Кристал Пэлас»

    У «стекольщиков» ситуация куда печальнее. За восемь матчей команда Роя Ходжсона проиграла пять раз. Что интересно, ни одного разгромного поражения. Больше двух мячей «орлы» в этом розыгрыше АПЛ не пропускали.

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    Правда, с результативностью вообще караул. По ходу дела, продолжаются прошлосезонные проблемы. Ведь до девятого тура ребята Ходжсона сподобились только на пять забитых голов.

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    Корень проблемы в созидании. Точнее в его отсутствии, ведь средний показатель ударов за матч у «Кристал Пэлас» ниже среднего — 11,6 «выстрелов». При этом «орлы» редко попадают в рамку более четырех раз а игру.

    Прогноз

    «Кристал Пэлас» — бескомпромиссная команда. Всего одна ничья с начала сезона — дома против «Ньюкасла» в шестом туре (0:0). «Эвертон» тоже на «Гудисон Парк» делил очки только однажды — против «Хаддерсфилда» (1:1).

    Вот и нам кажется, что этот матч будет сыгран на победу. Причем на победу хозяев. В виду более высокого класса, лучшего функционального состояния, в виду возвращения ряда исполнителей из лазарета.

    А тот факт, что пока писался этот прогноз кэф на «Эвертон» упал на 0,2-0,3 пункта, только подтверждает наше предположение.

    Итак, наша ставка — «П1» за 1,88. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. 21 октября в 9-м туре АПЛ «Эвертон» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 по Москве.
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