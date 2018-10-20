«Пари Сен-Жермен» — «Амьен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 20 октября 2018 года

«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
В девяти сыгранных матчах парижане одержали девять побед и набрали 27 очков. Они забили 32 мяча, а пропустили шесть.
Единственное поражение подопечные Томаса Тухеля потерпели в групповом этапе Лиги чемпионов, когда на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (2:3).
В лазарете парижан находятся Дани Алвес, Алек Жоржен, Лейвин Кюрзава, Лассана Диарра, Кристофер Нкунку и Хесе. Дисквалификацию отбывает Преснел Кимпембе.
«Амьен»
Футболисты «Амьена» расположились на 13-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету десять очков.
«Единороги» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. В сыгранных матчах они забили 11 голов, а пропустили 13.
В единственном октябрьском матче команда Кристофа Пелиссье одержала победу над «Дижоном» (1:0).
Среди травмированных у «Амьена» значатся Бонгани Зунгу, Блин Алексис, Стивен Мендоса и Корнет Квентин.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.07, победа «Амьена» — 28.00, ничья — 12.50.
Стартовый отрезок сезона показал, что во внутреннем первенстве у парижан нет серьезных конкурентов. Подопечные Томаса Тухеля едва ли в каждом туре одерживают крупные победы, благодаря чему оторвались от ближайшего преследователя сразу на восемь баллов.
«Единороги» в этом сезоне еще никому не проигрывали разгромно, но, похоже, долго так продолжаться не будет. На фоне топ-клубов они выглядят слабо. Наш прогноз — «победа хозяев с форой -2,5» за 1.73.
Еще одна интересная деталь: Килиан Мбаппе забил четыре мяча «Лиону», Неймар — два мяча «Ницце», Эдинсон Кавани — два мяча «Реймсу». Почему бы не продлить эту тенденцию? Предлагаем присмотреться к ставке «в матче будет дубль» за 2.60. 0