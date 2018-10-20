«Пари Сен-Жермен» — «Амьен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 20 октября 2018 года

В субботу, 20 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Амьен» в рамках десятого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Амьен».

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В девяти сыгранных матчах парижане одержали девять побед и набрали 27 очков. Они забили 32 мяча, а пропустили шесть.

Единственное поражение подопечные Томаса Тухеля потерпели в групповом этапе Лиги чемпионов, когда на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (2:3).

Календарь и таблица Лиги 1

В лазарете парижан находятся Дани Алвес, Алек Жоржен, Лейвин Кюрзава, Лассана Диарра, Кристофер Нкунку и Хесе. Дисквалификацию отбывает Преснел Кимпембе.

«Амьен»

Футболисты «Амьена» расположились на 13-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету десять очков.

«Единороги» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. В сыгранных матчах они забили 11 голов, а пропустили 13.

В единственном октябрьском матче команда Кристофа Пелиссье одержала победу над «Дижоном» (1:0).

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Среди травмированных у «Амьена» значатся Бонгани Зунгу, Блин Алексис, Стивен Мендоса и Корнет Квентин.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.07, победа «Амьена» — 28.00, ничья — 12.50.

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Стартовый отрезок сезона показал, что во внутреннем первенстве у парижан нет серьезных конкурентов. Подопечные Томаса Тухеля едва ли в каждом туре одерживают крупные победы, благодаря чему оторвались от ближайшего преследователя сразу на восемь баллов.

«Единороги» в этом сезоне еще никому не проигрывали разгромно, но, похоже, долго так продолжаться не будет. На фоне топ-клубов они выглядят слабо. Наш прогноз — «победа хозяев с форой -2,5» за 1.73.

Еще одна интересная деталь: Килиан Мбаппе забил четыре мяча «Лиону», Неймар — два мяча «Ницце», Эдинсон Кавани — два мяча «Реймсу». Почему бы не продлить эту тенденцию? Предлагаем присмотреться к ставке «в матче будет дубль» за 2.60. 0