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    Испания — Англия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА 15 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Испании Футбол Испании Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Испания — Англия
    Луис Энрике
    15 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Испании примет на «Бенито Вильямарине» сборную Англии. Начало матча — в 21:45 по Москве. Прогноз на Испания — Англия.
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    Испания

    Команда Луиса Энрике снова входит в свою колею. В Лиге наций пока ни одной потери очков, а в товарняках снова пошли разгромы.

    Так, в первом матче нового евротурнира сборная Испании одолела англичан на «Уэмбли» (2:1), а во втором — радикально разобралась с хорватами (6:0).

    Эти две игры были разными по «наполнению»: с британцами «Фурия Роха» выдала очень резвый первый тайм, забив в нем оба гола; мало использовала угловые (всего один), а больше ориентировалась на проникающие передачи в штрафную, что часто приводило к офсайдам (3 штуки).

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    • С командой Далича было иначе: несмотря на три гола до перерыва, основной упор сборная Испании сделала на второй тайм. Повысила владение до неприличных 76%, нанесла 9 ударов и подала 7 угловых из 8-ми. Ну, и еще три гола, естественно.

    Последний матч — это выездной разгром Уэльса в рамках товарищеской встречи (4:1). И снова: «цифирь» стала лучше после перерыва, но три гола из 4-х влетели до него.

    Англия

    У британцев не все так радужно. Первый матч в Лиге наций, как мы уже упомянули, сборная Англии проиграла Испании (1:2). Играли на равных, забили первыми, но чуть недожали.

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    Затем транзитом через товарняк со Швейцарией (победа 1:0) «три льва» перебрались в Риеку, где на местном стадионе скатали печальную «нулевку» с местной сборной.

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    • Печаль, правда, только относительная. Англия все равно остается на втором месте ввиду лучшей разницы голов. С другой стороны, с таким «прогрессом» в игре, много не наиграешь.

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    Ведь если против пиренейцев команда Саутгейта направила в створ более половины своих ударов, то против хорватов — всего два.

    Прогноз

    Откровенно говоря, не видим причин, по которым Испания не победила бы. В поединке против Хорватии Феликс Брых обеспечил пропуск следующего матча для Хендерсона и Стоунза — перебор желтых у ребят.

    Плюс на травме находятся Алли и Лаллана, под вопросом участие Уэлбека. У «Красной Фурии» все живы-здоровы, к победе готовы.

    Потому предлагаем поставить на чистую победу сборной Испании за 1,74. 0

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    Прогноз на Испания — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. 15 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Испании примет на «Бенито Вильямарине» сборную Англии. Начало матча — в 21:45 по Москве.
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