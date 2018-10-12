Назван лучший игрок АПЛ в сентябре

Лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сентябре признан полузащитник «Челси», сообщает официальный сайт турнира.

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В прошлом месяце бельгиец принял участие в четырех матчах АПЛ, в которых забил пять голов.

Хавбек отметился хет-триком во встрече с «Кардиффом», также он поразил ворота «Борнмута» и «Ливерпуля». При этом его команда продлила беспроигрышную серию.

Для Азара это уже вторая подобная награда. Первую он завоевал в октябре 2016 года.

Календарь и таблица АПЛ

Лучшим тренером месяца стал наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Под его руководством «волки» набрали 10 очков из 12 возможных.

«Вулверхэмптон» идет на седьмом месте в АПЛ после восьми туров. 0