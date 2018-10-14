Румыния — Сербия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА 14 октября

В 4-м туре Лиги наций сборная Румынии примет на Национальном стадионе в Бухаресте сборную Сербии 14 октября. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на Румыния — Сербия.

Румыния

В группе 4 Лиги С волею жребия четыре команды. Сборная Румынии с ее 5-ю очками пока занимает второе место. Отставание от сегодняшнего соперника составляет два очка.

Команда Космина Контры перед стартом в Лиге наций здорово потренировалась в товарищеских матчах. Всего сыграла четыре и все выиграла. Хотя в соперниках были и крепкие сборные, например, Швеция (1:0) и Чили (3:2).

Непосредственно в официальном турнире УЕФА «Карпатские ребята» не стали гнать лошадей и начали с двух ничьих: против Черногории дома (0:0) и против Сербии на выезде (2:2). В третьем туре обыграли литовцев 2:1.

В Вильнюсе вообще была драматичная концовка. «Циплята» открыли счет на 13-й минуте и вели вплоть до 90-й. Но внезапно Литва забила ответный, и румынам пришлось выворачиваться наизнанку, чтобы забить победный. Вывернулись. Победили.

Сербия

Сербы как раз и возглавляют квартет 4-й группы с семью очками. Плюс у «белых орлов» самая лучшая разница мячей: пять забитых и два пропущенных. Фаворитизм налицо.

И сборная Сербии начала доказывать его с первых официальных матчей после чемпионата мира. На Мундиале, к слову, команда Младена Крстаича выступила неважно: два поражения и третье место в группе.

В первом туре Лиги наций «белые орлы» минимально одолели Литву (1:0). Счет обманчив; чтоб вы понимали: 23-9 по ударам и 10-2 по попаданиям в створ. Ничья против румынов во втором туре (2:2) — это, скорее, упущение, чем приобретение, ведь сербы тоже доминировали на поле.

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В пока что последнем матче коллектив Младена Крстаича уверенно переиграл на выезде Черногорию 2:0. В два раза больше ударов (12-6), но и фолов ощутимо больше (20-15).

Хотя вообще сборная Сербии начала понемногу исправляться: если на ЧМ она в среднем нарушала правила 15 раз за игру, то в Лиге наций уже 12,3 раза.

Как говорится, верной дорогой идете, товарищи.

Прогноз

Кабы матч проходил в другом месте, вопросов со ставкой не возникло бы. Однако дома румыны играют прилично: в последних десяти матчах всего одно поражение — от Нидерландов.

Правда и сербы на выезде не промах — аналогичная статистика (одно поражение в десяти последних матчах на чужих полях.

В виду такого расклада предлагаем две ставки: «Обе забьют» за 1,88 и «П2 в 1 мяч или Х» за 1,85. 0