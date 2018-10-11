Польша — Португалия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2018 года

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Польши примет на своем поле сборную Португалии 11 октября. Начало поединка — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Польша — Португалия.

Польша

После чемпионата мира сборная Польши сразу прыгнула в круговорот Лиги наций. Первым испытанием стал матч против итальянцев на их земле.

По имени страшно, на деле — ничуть. «Белые орлы» не то что сопротивлялись, а показывали вполне достойный футбол. Особенно полякам удался первый тайм, когда они не позволили сопернику ни разу попасть по своим воротам, а сами забили гол в раздевалку.

Втарая половина прошла в равной игре: 5-5 по ударам, 3-3 по угловым и 4-5 по фолам. Но за 12 минут до конца матча рефери поставил пенальти в ворота гостей, Жоржиньо не промахнулся и добыл для своей команды ничью.

В первой трети сентября был еще товарняк против сборной Ирландии. Польша доминировала всю игру, но засунуть ответный мяч в ворота смогла только за три минуты до конца — 1:1.

Португалия

Португальцы поступили наоборот: сначала провели товарняк, а потом сыграли в Лиге наций. Контрольный матч имел вывеску: как-никак сборная Хорватии — финалист последнего чемпионата мира. Но на деле оказалось более уныло.

За игру обе команды взаимно напрягли вратарей по три раза, а забили по одному. Хорваты забили первыми, «селесао» отыгрались, оба гола забиты в первом тайме — сухость описания подходит лучше всего.

Все прогнозы на футбол

Матч против итальянцев был поживее. Мучений тоже хватало, но они выглядели ярче. Так, сборная Португалии смогла забить только после разговора с тренером в перерыве.

«Макаронники» не нашлись с ответом, поэтому команда Фернанду Сантуша имеет больше шансов попасть через группу в финальную часть Лиги наций.

Прогноз

У сборной Польши есть примечательная особенность — если она добивается положительного результата хотя бы за тайм до конца матча, начинает дико крепить соперника по ногам.

Перефолить нынешних итальянцев надо уметь, а «бело-красные» выиграли мини-турнир по грубости с весомым запасом: 19-12.

Лучшей ставкой считаем победу «орлов» по фолам. Но коэффициенты нужно мониторить дополнительно и не в наших конторах. Также неплохим вариантом видим «ТМ 2,5» за 1,64.

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