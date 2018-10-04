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    «Рейнджерс» мало кому отдает очки на «Айброкс»

    «Рейнджерс» — «Рапид». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

    Лига Европы Рейнджерс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Рапид»
    Стивен Джеррард
    В четверг, 4 октября, шотландский «Рейнджерс» на своем поле примет австрийский «рапид» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Рейнджерс» — «Рапид».
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    «Рейнджерс»

    Команда Стивена Джеррарда в первом матче группового этапа ЛЕ смогла вырвать ничью в гостевом поединке с испанским «Вильярреалом» (2:2), два раза отыгрываясь по ходу матча.

    После поединка, сыгранного «джерс» в еврокубках, они провели три встречи на внутренней арене. В рамках шестого тура шотландской Премьер-лиги «светло-синие» разгромили в домашней игре «Сент-Джонстон» со счетом 5:1.

    Затем также крупно обыграли «Айр Юнайтед» (4:0) в поединке Кубка шотландской лиги. А вот в последнем туре чемпионата «Рейнджерс» на выезде проиграл «Ливингстону» (0:1), и тем самым прервал свою 4-матчевую серию без поражений.

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    В чемпионате Шотландии «плюшевые мишки» провели семь матчей, в которых набрали 11 очков и отстают от первой строки на восемь пунктов.

    В этом евросезоне «джерс» успел провести четыре поединка на своем поле, где добыл три победы при одном ничейном результате.

    «Рапид»

    «Зелено-белые» в первом туре группы G нанесли домашнее поражение московскому «Спартаку» со счетом 2:0, проведя оба мяча во второй половине игры.

    Затем клуб из Вены проиграл в матче восьмого тура австрийского первенства «РБ Зальцбургу» (1:2) в гостях. После только в серии послематчевых пенальти одолел в Кубке «Маттерсбург» (1:1 — в основное время).

    В последней игре австрийской Бундеслиги 32-кратный чемпион Австрии уступил на своей арене «Сенкт Пелтену» со счетом 0:2. Набрав в девяти поединках чемпионата такое же количество баллов, «Рапид» идет только на восьмом месте.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Венцы в этой еврокубковой компании провели два выездных поединках. И обе эти встречи закончились поражениями с одинаковым результатом 1:2.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 2.10.

    На победу гостей дают — 3.80, ничья оценена — в 3.70.

    Шотландский коллектив неплохо играет на своем поле, а австрийцам очень тяжело даются выездные поединки. Прогнозируем в этой встрече победу хозяев. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Рапид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В четверг, 4 октября, шотландский «Рейнджерс» на своем поле примет австрийский «рапид» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени.
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