Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 4 октября.

«Зенит» — «Славия»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

«Зенит» подошел ко второму туру группового этапа Лиги Европы после первого поражения в сезоне в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака сенсационно уступили на выезде «Анжи», не сумев во втором тайме удержать минимальный перевес в счете — 1:2.

На групповой стадии Лиги Европы «Зенит», напомним, стартовал с гостевой ничьей в матче против «Копенгагена» — 1:1.

В целом же после пятиматчевой победной серии во всех турнирах в августе «Зенит» в семи поединках одержал лишь три победы при двух поражениях и двух ничьих.

«Славия» в Лиге Европы уже набрала 3 очка. В первом туре чешский клуб на своем поле переиграл «Бордо» — 1:0.

На матч с «Зенитом» пражане также выходят на фоне поражения — на выезде команда проиграла «Банику» (1:2). В турнирной таблице чемпионата Чехии «Славия» делит лидерство с «Викторией» — обе команды набрали по 24 очка после десяти туров.

«Зениту» нужно побеждать — еще одна потеря очков, да еще и на своем поле, может впоследствии серьезно отразится на шансах питерцев выйти в плей-офф Лиги Европы. Ожидаем в этом матче победы команды Сергея Семака.

Ставка: победа «Зенита» с коэффициентом 1,77.

«Краснодар» — «Севилья»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

«Краснодар» подошел к матчу против самого грозного оппонента из своей группы в отличной форме — команда одержала шесть побед подряд в трех разных турнирах, что, среди прочего, позволило ей подняться на второе место в РПЛ.

В том числе краснодарцы с победы стартовали и на групповой стадии Лиги Европы — матч в Турции против «Акхисар Беледие» завершился для «быков» минимальной победой со счетом 1:0.

Важным моментом является то, что в шести победных матчах «Краснодар» пропустил лишь один гол, причем в последних пяти поединках подопечные Мурада Мусаева сумели сохранить свои ворота сухими. Забил в этих шести поединках «Краснодар» 15 голов.

У «Севильи» также неплохая серия — четыре победы кряду: одна в Лиге Европы и три в чемпионате, где подопечные Пабло Мачина идут третьими. В ходе этой серии севильцы в том числе обыграли и «Реал» (3:1).

Все прогнозы на футбол

В Лиге Европы «Севилья» стартовала с разгромной победы над «Стандардом». Дома представитель Испании не оставил бельгийскому клубу никаких шансов, выиграв со счетом 5:1.

Отметим, что «Севилья» в последних матчах демонстрирует фантастическую результативность — 17 голов в четырех поединках.

Продолжат ли севильцы забивать много в матче против «Краснодара», который почти не пропускает? Наш прогноз — «Севилье» удастся прервать сухую серию «быков».

Ставка: Тотал больше 1 гола «Севильи» с коэффициентом 1,37.

«Спартак» — «Вильярреал»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

«Спартак» не может похвастаться хорошими результатами — в последних шести матчах команда Массимо Карреры одержала лишь одну победу, да и ту в Кубке России, при двух ничьих и трех поражениях. Непосредственно перед вторым туром Лиги Европы москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

В чемпионате России «Спартак» идет пятым, а в Лиге Европы стартовал с неожиданного поражения. В Вене «красно-белые» уступили «Рапиду» — 0:2.

«Вильярреал» в этом сезоне также лихорадит — команда чередует победы с ничьими и поражениями. Так, в последних шести матчах у испанского клуба всего поровну.

Четырехматчевую серию без побед «Вильярреал» прервал в минувший уик-энд, сумев обыграть «Вильядолид» — 1:0. В чемпионате Испании команда после семи туров идет лишь на четырнадцатом месте.

В Лиге Европы «Вильярреал» стартовал с результативной ничьей в матче против «Рейнджерс» — 2:2.

У Карреры уже, возможно, не осталось права на ошибку, да и поражение от «Вильярреала» хоть еще не поставит крест на шансах «Спартака» в Лиге Европы, но значительно их ухудшит. На своем поле «Спартак» должен набирать очки. Учитывая то, что и «Вильярреал» далеко не на ходу, выполнение этой задачи выглядит реальным.

Ставка: «Спартак» не проиграет с коэффициентом 1,63.

Общий коэффициент — 3,95. 0