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    «Южане» прервут победную серию «догов»

    «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 30 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Марсель
    Прогноз на «Лилль» — «Марсель»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 30 сентября, в восьмом туре французского первенства «Лилль» на своем поле примет «Марсель». Поединок состоится на стадионе «Стад Пьер Моруа» и начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Лилль» — «Марсель».
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    «Лилль»

    «Доги» после семи матчей французской Лиги 1 расположились на пятой строке, набрав в этих играх 13 очков, как и их предстоящий соперник и «Лион».

    Старт чемпионата для дружины Кристофа Гальтье выдался удачным — три матча, семь набранных очков. После чего последовало поражение от «Анже» (0:1) в гостях.

    Затем «Лилль» одержал победы в двух поединках подряд. Поочередно одолел «Амьен» (3:2) на выезде и «Нант» (2:1) дома. В последней игре чемпионата он уступил «Бордо» со счетом 0:1 на его поле.

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    Домашние встречи этого сезона принесли «догам» 100% результат. Все три игры на «Стад Пьер Моруа» они выиграли с общим счетом 8:2.

    «Марсель»

    «Провансальцы» находятся строкой выше в турнирной таблице французского первенства из-за лучшей разницы мячей (+6 против +5).

    Стартовали «южане» в этом сезоне Лиги 1 с домашней разгромной победы над «Тулузой» со счетом 4:0. Потом два поединка кряду не знали радости победы. Проиграли «Ниму» (1:3) и сыграли вничью с «Ренном» (2:2).

    Затем одержали две победы кряду над «Монако» (3:2) в гостях и «Генгамом» (4:0) на своей арене. В шестом туре был выездной проигрыш от «Лиона» (2:4), а в минувшем туре «Марсель» одолел «Страсбур» на своем поле со счетом 3:2.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Также «бело-голубые» провели один поединок на групповом этапе Лиги Европы, где оказались слабее немецкого «Айнтрахта» (1:2) в домашней игре.

    В прошлом сезоне «Лилль» проиграл «Марселю» оба матча в чемпионате (0:1 и 1:5). «Доги» уже четыре сезона не могут взять верх над «южанами» на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на их победу которых равен 2.45, тогда как успех хозяев оценивается в 2.85, а ничья — в 3.60.

    «Доги» еще в этом сезоне не теряли очки на своей арене, но их соперниками были аутсайдеры этого чемпионата. Прогнозируем, что в поединке с более сильным соперником они потеряют баллы. 0

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