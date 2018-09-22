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    «Динамо» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

    Динамо Анжи РПЛ Футбол России
    Прогноз на «Динамо» — «Анжи»
    «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ
    В субботу, 22 сентября, московское «Динамо» будет принимать махачкалинский «Анжи» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Анжи».
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    «Динамо»

    Бело-голубые начали сезон вяло — три ничьих в первых трех турах, только забито и пропущено побольше: с «Арсеналом» в Туле разошлись «всухую», а матчи с «Рубином» дома и «Уралом» в гостях закончились со счетом 1:1.

    Далее подопечные Хохлова разгромили на своем поле «Уфу» со счетом 3:0, после чего на «Открытие Арене» проиграли в дерби со «Спартаком» со счетом 1:2, сумев забить лишь на последних минутах.

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    В последних двух играх «Динамо» справилось с «Оренбургом» (2:0) и сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1). Сейчас москвичи идут шестыми, набрав 10 очков. Лучшими бомбардирами команды являются Евгений Марков и Евгений Луценко — по два точных удара.

    «Анжи»

    Дагестанский клуб по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги по зарплатам.

    При этом сезон команда начала победой: в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал» (1:0). Зато последующие шесть матчей завершились поражениями.

    Во втором туре «Анжи» крупно проиграл в гостях «Уфе» (0:3), пропустив два мяча на последних минутах. Встреча со «Спартаком» в 3-м туре также завершилась поражением, но единственный гол махачкалинцы пропустили уже после того, как остались вдевятером.

    В 4-м туре «Анжи» на своем поле уступил «Оренбургу» (1:3), забив в первом тайме и пропустив три мяча после перерыва.

    В 5-м туре махачкалинцы в Москве уступили «Локомотиву» (1:2), после чего в Самаре уступили аусайдеру «Крыльям Советов», пропустив единственный мяч на последних минутах.

    В последней игре махачкалинцы были уничтожены «Краснодаром» — 0:4. Итог — три очка и последнее место в турнирной таблице.

    Прогноз

    Нельзя назвать форму «Динамо» идеальной, но команда стабильно набирает очки, чего не скажешь, мягко говоря, про «Анжи». Махачкалинцам сейчас не до футбола и побед, стоит вопрос о существовании клуба.

    Считаем, что москвичи на своем поле одержат комфортную победу. Ставим на успех «Динамо» с форой -1,5 гола за 2,08. 0

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