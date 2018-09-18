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    «Шальке» оставит не у дел «Порту»

    «Шальке» — «Порту». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Шальке 04 Футбол Германии Порту Португалия
    Прогноз на «Шальке» — «Порту»
    Команда Тедеско проиграла три стартовых тура Бундеслиги
    В рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ «Шальке» 18 сентября примет на своем поле «Порту» на стадионе «Велтинс Арена» в 22:00 по Москве. Прогноз на «Шальке» — «Порту».
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    «Шальке»

    В прошлом сезоне «Шальке» удалось стать вице-чемпионом Германии: хотя команда по сути не претендовала на «серебряную салатницу», она все-таки добыла негласный титул лучшего клуба страны после «Баварии».

    Тем самым впервые за четыре года пробились в Лигу чемпионов, где в групповом раунде кроме грядущего соперника им также доведется сыграть против «Локомотива» и «Галатасарая». Такой жребий предоставляет подопечным Доменико Тедеско неплохие шансы н выход в плей-офф.

    Тем не менее, текущие дела клуба из Гельзенкирхена если не ставят под сомнения эти предположения, то, по крайней мере, не обещают коллективу легкой жизни.

    «Кобальтовые» хорошо начали кампанию, обыграв в Кубке Германии «Швайнфюрт» со счетом 2:0, но затем неудачно стартовали в Бундеслиге, не добыв ни одного очка в трех турах. По этой причине поражения от «Вольфсбурга» (1:2) в гостях, «Герты» (0:2) дома и гладбахской «Боруссии» (1:2) на выезде (1:2) отбросили команду на предпоследнее, 17-е место.

    «Порту»

    Минувший сезон, наконец, стал по-настоящему успешным для «Порту» после нескольких лет без серьезных трофеев. «Драконы» сумели показать стабильно классную игру, которая позволила им выиграть первый за пять лет чемпионский титул в португальском первенстве.

    Такой результат оказался возможен благодаря приходу на пост главного тренера коллектива известного в прошлом полузащитника Сержиу Консейсау.

    Новая кампания пока что, в целом, складывается неплохо для второго по титулованности клуба Португалии. В начале августа команда переиграла «Авеш» в Суперкубке страны со счетом 3:1 и добавила в клубный музей еще один трофей.

    Не все однозначно, но терпимо как для амбиций «Порту» обстоят дела в Примейре: вслед за победой над «Белененсешем» (3:2) последовало поражение от «Гимараэша» (2:3), но затем чемпион разгромил «Морейренше» (3:0). И все же к грядущему матчу «Драконы» подходят не в лучшем настроении, поскольку в Кубке Лиги сыграли вничью на своем поле с «Чавешем» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шальке» выиграет, и обе команды забьют за 4,75.
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