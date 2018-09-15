«Челси» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ 15 сентября 2018 года

В 5-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» примет на своем поле «Кардифф Сити». Матч состоится 15 сентября и начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Кардифф Сити».

«Челси»

«Синие» входят в топ-10 европейских команд, которые еще не знали горечи поражений в новом сезоне. Однако более результативный «Ливерпуль» не пускает «Челси» на первое место.

Точнее, не более результативный, а более сбалансированный. Ведь команда Сарри забила больше мячей — 10 (это второй показатель в Премьер-лиге). Только вот трижды пропустила: два от «Арсенала» и один от «Ньюкасла».

После проигранного Суперкубка многие поспешили разочароваться в итальянском специалисте. Рано пока. Ведь «Челси» показывает очень приличную игру: и в плане атаки, и в плане защиты. В среднем «аристократы» наносят 14,5 ударов по воротам соперников (2-е место в АПЛ).

Тогда как по своим позволяют пробивать обычно не более 7,25 раза — 4-й показатель снизу среди всех клубов элиты. Точность ударов соперника составляет пока 37,9%. Только у двух команд этот процент еще ниже.

«Кардифф Сити»

Команда Нила Уорнока замыкает пятерку коллективов, которые еще не побеждали в этом сезоне. Однако мы не можем не отметить личный прогресс «Кардифф Сити». Выйти из Чемпионшипа и соответствовать по цифрам середине таблицы — это многого стоит.

Правда, по результатам пока соответствовать не получается. Сейчас «ласточки» занимают 16-е место с двумя набранными очками.

Календарь и таблица АПЛ

Что интересно, в двух ничейных матчах (нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда») соперники «Кардиффа» получали красные карточки. Причем оба раза в промежуток между 60-й и 66-й минутами.

Прогноз

Однако сами «ласточки» тоже не против проверить соперника по ногам. В среднем подопечные Нила Уорнока нарушают правила 11 раз за игру и получают при этом 1,75 желтых карточки.

На первый взгляд, не много. Однако «аристократы» в среднем проводят 60 атак на выездных матчах, 49 из которых классифицируются как опасные.

Плюс «челсюки» собирают наказания в разы меньше. За четыре тура команда Маурицио Сарри получила четыре «горчичника».

Так что в сумме получаем вполне рациональную ставку «Желтые карточки: Ф2 (-1)» за 1,95. 0