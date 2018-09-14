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    Как проведут «оскенцы» первый домашний поединок в Примере?

    «Уэска» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на Примеру 14 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Уэска Райо Вальекано
    Прогноз на «Уэска» — «Райо Вальекано»
    Футболисты «Уэски»
    В пятницу, 14 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Испании «Уэска» будет принимать на своем поле «Райо Вальекано». Матч пройдет на стадионе «Эль Алькорас». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Райо Вальекано».
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    «Уэска»

    «Уэска» впервые в своей истории попала в высшую лигу Испании, заняв в Сегунде в минувшем сезоне второе место, расположившись следом за своим предстоящим соперником.

    В 42 поединках «оскенцы» заработали 75 баллов, победив в 21 встречи, 12 игр сведя вничью и 9 матчей проиграв.

    В первом же матче Примеры сине-гранатовые добыли победу. На выезде был повержен «Эйбар» со счетом 2:1. Затем также в гостевой игре они расписали мировую с «Атлетиком» из Бильбао, уступая со счетом 0:2.

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    В третье туре они гостили на «Камп Ноу», где с разгромным счетом проиграли «Барселоне» — 2:8. И таким образом, подопечные уже Лео Франко набрали четыре очка и на данный момент идут 14 в турнирной таблице.

    «Райо Вальекано»

    «Пчелы» вернулся в элиту испанского футбола после двух лет отсутствия. В прошлом сезоне они стали чемпионами Сегунды, набрав в 42 матчах 76 очков (21 победа, 13 ничейных результатов и 8 поражений).

    Оба стартовых поединка сезона «великаны» проиграли. В первом туре они уступили «Севилье» (1:4) на своем поле, затем в гостях оказались слабее мадридского «Атлетико» (0:1).

    Матч третьего тура с «Атлетиком» из Бильбао был перенесен из-за неудовлетворительного состояния стадиона домашнего стадиона мадридцев «Эстадио де Вальекас».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Игры между собой в прошлом сезоне Сегунды завершились домашними победами команд. На своем поле «Уэска» выиграла — 2:1, а в Мадриде проиграла 0:3.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поле, предлагая на их победу — 2.25.

    Но гостей дают — 3.10, ничья оценена — в 3.45.

    «Оскенцы» будут проводить первый домашний поединок в элите на своем поле. Хозяева будут всеми силами стремиться добыть победу, и как мы считаем, возьмут три очка в этой игре. 0

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    Прогноз на «Уэска» — «Райо Вальекано». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В пятницу, 14 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Испании «Уэска» будет принимать на своем поле «Райо Вальекано». Матч пройдет на стадионе «Эль Алькорас». Начало встречи — в 22:00 мск.
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