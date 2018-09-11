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    Бельгия не позволит Исландии реабилитироваться

    Исландия — Бельгия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 11.09.2018

    Лига наций Сборная Исландии Сборная Бельгии
    Прогноз на Исландия — Бельгия
    Бельгия в отличной форме перед визитом в Исландию
    В рамках второго тура Лиги наций сборная Исландии примет на своем поле в Рейкьявике команду Бельгии. Начало матча — в 21.45 мск. Прогноз на Исландия — Бельгия.
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    Исландия

    В Лиге наций сборная Исландии попала в группу 2 Лиги A, где ей выпали весьма непростые соперники. Первая — это команда Швейцарии, вторая — Бельгии. И хотя «Викинги» могли встретиться с кем-то из тех, кто считается элитной сборной Европы, эти оппоненты представляют собой серьезную силу, ведь в отличие от них, оба как минимум вышли в плей-офф ЧМ-2018.

    Старт новосозданного турнира пришелся на неблагоприятное для подопечных время. После невыхода из группы на российском мундиале пост наставника покинул Хеймир Халлгримссон, которого заменил Эрик Хамрен.

    Тем не менее, в первом же матче под руководством шведского специалиста команда была разгромлена Швейцарией на выезде в первом поединке Лиги наций с кошмарным результатом 0:6. Это фиаско только подчеркнуло затянувшие неудачи Исландии, которая не знает побед в восьми играх при четырех поражениях.

    Бельгия

    На чемпионате мира 2018 года сборная Бельгии показала свой лучший результат в истории турнира, став бронзовым призером. Но в футболе все так быстро меняется, что теперь достижения даже двухмесячной давности забываются, и приходится делать новые шаги для подтверждения своего статуса. Сделать это в Лиге наций «Красным Дьяволам» будет непросто, ведь в соперниках у них крепкие и Исландия и Швейцария.

    Впрочем, в отличие от своего ближайшего соперника, подопечные Роберто Мартинеса могут быть спокойны в своих шансах преуспеть, с учетом формы команды. Так, поражение в полуфинале ЧМ-2018 от Франции стало для нее единственным в предыдущих 27 поединках при 22 победах.

    Вот и накануне старта в Лиге наций сборная разгромила со счетом 4:0 Шотландию в товарищеском матче. Поэтому Исландии нужно выдать нечто из ряда вон, чтобы остановить столь сильного нынче соперника.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев оценивается в 10,00, а ничья — в 5,50. Рекомендуем ставить на то, что Бельгия выиграет, и обе команды забьют за 3,20.
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    Прогноз на Исландия — Бельгия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В рамках второго тура Лиги наций сборная Исландии примет на своем поле в Рейкьявике команду Бельгии. Начало матча — в 21.45 мск.
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