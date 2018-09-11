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    Огорчит ли Австрия боснийскую публику?

    Босния и Герцеговина — Австрия. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 сентября

    Лига наций Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Австрии
    Прогноз на Босния и Герцеговина — Австрия
    Давид Алаба
    Во вторник, 11 сентября, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет команду Австрии в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги B группы 3, которая пройдет в Зенице, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Босния и Герцеговина — Австрия.
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    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины не попала на чемпионат мира в России, поскольку в своей отборочной группе заняла третье место, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

    В 2018 году «сине-желтые» провели ряд товарищеских матчей, в которых обыграли Болгарию (1:0) и Южную Корею (3:1), сыграли вничью с США (0:0), Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также проиграли Мексике (0:1).

    Накануне боснийцы успешно стартовали в Лиге наций, победив в гостях Северную Ирландию (2:1) благодаря голам Хариса Дулевича и Элвиса Сарича.

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    Австрия

    Футболисты сборной Австрии тоже не смогли квалифицироваться в финальную часть мирового первенства, ведь в отборочной группе стали лишь четвертыми, отстав от Сербии, Ирландии и Уэльса.

    В последних товарищеских матчах австрийцы выглядели убедительно, поскольку обыграли Уругвай (2:1), Словению (3:0), Люксембург (4:0), Россию (1:0) и Германию (2:1).

    Единственное поражение в 2018 году подопечные Франко Фоды потерпели 10 июня от команды Бразилии (0:3).

    В Лиге наций Австрия пока не дебютировала, но ранее в этом месяце успела расправиться со Швецией (2:0) за счет автогола Филипа Хеландера и точного удара Давида Алабы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Боснии и Герцеговины — 2.55, победа сборной Австрии — 3.20, ничья — 3.10.

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    Нужно признать, что «сине-желтые» действительно хорошо играют на своем поле, где последний раз проигрывали около года назад мощной команде Бельгии (3:4).

    Но и сбрасывать со счетов австрийцев мы бы не стали, тем более что они одержали так много побед в этом году, пусть и большинство из них были домашними.

    В данной встрече вполне вероятна ничья, но наш прогноз — «победа сборной Австрии с форой 0» за 2.20.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 2.00. Боснийцы при поддержке родных трибун забивать просто обязаны, как и австрийцы, которые в этом году неплохо смотрятся в атаке. 0

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    Прогноз на Босния и Герцеговина — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. Во вторник, 11 сентября, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет команду Австрии в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги B группы 3, которая пройдет в Зенице, начнется в 21:45 по московскому времени.
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