Белоруссия — Сан-Марино. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2018 года

В субботу, 8 сентября, в первом туре Лиги наций сборная Белоруссии будет принимать команду Сан-Марино. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Белоруссия — Сан-Марино.

Белоруссия

Перед сборной Белоруссии поставлена задача победить в Дивизионе D, пробиться в Дивизион C и завоевать прямую путёвку на Евро-2020.

Белорусская команда провалила отбор к ЧМ-2018, заняв последнее место в группе с Францией, Швецией и Голландией, после чего команда обновилась.

Главный тренер Игорь Криушенко пригласил много молодых ребят, которые были на слуху даже в квалификационных раундах еврокубков уже в этом сезоне.

В Лиге Наций у подопечных Криушенка появился отличный шанс на попадание в основной раунд чемпионата Европы. Для этого белорусам необходимо доказывать свое превосходство над командами Люксембурга, Сан-Марино и Молдавии.

В 2018 году сборная Белорусиии провела четыре контрольных матча: в марте сумела победить Азербайджан 1:0 и Словению 2:0, а в июне сыграла вничью 1:1 с венгерской командой и уступила финнам 0:2.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино не выступала с отборочного турнира к чемпионату мира, в котором эта команда выступила ожидаемо провально.

В пяти последних официальных матчах значатся исключительно поражения, причём все разгромные: от Германии (0:7), Северной Ирландии (0:3), Азербайджана (1:5), Норвегии (0:8) и Чехии (0:5).

Гол в ворота Азербайджана стал единственный для команды Франко Варреллы в последних 10 матчах, которые все были проиграны с общим счетом 1:54.

А ничья 0:0 в ноябре 2014 года с Эстонией — последнее набранное очко в исполнении этой команды.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Белоруссии — 1.06, победа сборной Сан-Марино — 43.0, ничья — 11.25.

Сомнений в победе хозяев нет. Нельзя сказать, что белорусы сильнее на 5-6 голов, а вот на 2-3 мяча — вполне.

Интересны также варианты «Белоруссия выиграет оба тайма» за 1,60 и «тотал Белоруссии во втором тайме больше 1,5» за 1,65. 0