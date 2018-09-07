Албания — Израиль. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

Сборная Албании на своем поле примет команду Израиля в рамках первого тура Лиги наций С в группе 1. Встреча, которая пройдет в Эльбасане 7 сентября, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Албания — Израиль.

Албания

«Горные орлы» выступали в минувшем отборе к ЧМ-2018 в одной группе с Испанией, Италией и предстоящим соперником, а также с Македонией и Лихтенштейном, где с 13 очками заняли третье место, но отстав от второй строки на 10 баллов.

Фаворитом группы албанцы проиграли во всех четырех поединках — испанцам (0:2 и 0:3), итальянцам (0:1 и 0:2). Очки они набрали только с командами, которые в итоге расположись ниже их в турнирной таблице.

После завершения квалификации красно-черные провели четыре контрольных поединка. Начали с гостевой победы над Турцией — 3:2, но затем проиграли три игры кряду, поочередно уступив Норвегии (0:1), Косово (0:3) и Украине (1:4).

Израиль

Израильтяне в одной отборочной группе ЧМ-2018 с предстоящем соперником, расположились строкой ниже, заработав в 10 играх 12 пунктов.

«Бело-голубые» тоже не составили проблем для первых двух сборных в группе, проиграв им все четыре матчах — Испании (0:1 и 1:4), Италии (1:3 и 0:1).

Сборная Израиля провела только один товарищеский поединок после квалификации, проиграв на своем поле Румынии со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Команды всего лишь дважды встречались в истории. Оба этих поединка как раз пришлись на отборочную компанию к ЧМ-2018, где оппоненты довольно неожиданно обменялись гостевыми победами — по 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Албании — 2.25, победа сборной Израиля — 3.60, ничья — 3.00.

Сейчас у Албании много новых и не сыгранных игроков, причем без опыта выступлений за сборную — отсюда и неважные результаты в последних играх.

Израильтяне тоже имеют свои проблемы, но на данный момент у них более сыгранный состав, и поэтому, мы считаем, что гости смогут не проиграть. 0