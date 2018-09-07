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    Израиль привезет очки из Албании

    Албания — Израиль. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Албании
    Прогноз на Албания — Израиль
    Фрагмент матча Албания — Израиль в оЧМ-2018
    Сборная Албании на своем поле примет команду Израиля в рамках первого тура Лиги наций С в группе 1. Встреча, которая пройдет в Эльбасане 7 сентября, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Албания — Израиль.
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    Албания

    «Горные орлы» выступали в минувшем отборе к ЧМ-2018 в одной группе с Испанией, Италией и предстоящим соперником, а также с Македонией и Лихтенштейном, где с 13 очками заняли третье место, но отстав от второй строки на 10 баллов.

    Фаворитом группы албанцы проиграли во всех четырех поединках — испанцам (0:2 и 0:3), итальянцам (0:1 и 0:2). Очки они набрали только с командами, которые в итоге расположись ниже их в турнирной таблице.

    После завершения квалификации красно-черные провели четыре контрольных поединка. Начали с гостевой победы над Турцией — 3:2, но затем проиграли три игры кряду, поочередно уступив Норвегии (0:1), Косово (0:3) и Украине (1:4).

    Израиль

    Израильтяне в одной отборочной группе ЧМ-2018 с предстоящем соперником, расположились строкой ниже, заработав в 10 играх 12 пунктов.

    «Бело-голубые» тоже не составили проблем для первых двух сборных в группе, проиграв им все четыре матчах — Испании (0:1 и 1:4), Италии (1:3 и 0:1).

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    • Сборная Израиля провела только один товарищеский поединок после квалификации, проиграв на своем поле Румынии со счетом 1:2.

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    Команды всего лишь дважды встречались в истории. Оба этих поединка как раз пришлись на отборочную компанию к ЧМ-2018, где оппоненты довольно неожиданно обменялись гостевыми победами — по 3:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Албании — 2.25, победа сборной Израиля — 3.60, ничья — 3.00.

    Сейчас у Албании много новых и не сыгранных игроков, причем без опыта выступлений за сборную — отсюда и неважные результаты в последних играх.

    Израильтяне тоже имеют свои проблемы, но на данный момент у них более сыгранный состав, и поэтому, мы считаем, что гости смогут не проиграть. 0

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    Прогноз на Албания — Израиль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. Сборная Албании на своем поле примет команду Израиля в рамках первого тура Лиги наций С в группе 1. Встреча, которая пройдет в Эльбасане 7 сентября, начнется в 21:45 по московскому времени.
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