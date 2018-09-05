«Волгарь» — «Краснодар-3». Прогноз и ставки на матч ПФЛ 5 сентября 2018 года

В среду, 5 сентября, в пропущенном матче 4-го тура второго дивизиона зоны «Юг» астраханский «Волгарь» на своем поле примет «Краснодар-3». Встреча начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Волгарь» — «Краснодар-3».

«Волгарь»

Астраханская команда в прошлом сезоне выступала в ФНЛ, но была переведена дивизионом ниже из-за того, что не смогла получить лицензию.

В своей группе второго дивизиона «волгари» провели четыре поединка, в которых набрала семь баллов и занимает на данный момент шестое место. На старте турнира «Волгарь» на выезде одолел «Легион Динамо» — 3:2.

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Затем дома переиграл батайскую «Академию» со счетом 2:1, потом проиграл «Урожаю» — 1:2 и несколько дней назад поделил очки с СКВО — 0:0.

Также волжане прошли в этом сезоне уже три раунда в Кубке России. На стадии 1/32 финала они выбили перволиговый «Факел» по пенальти и теперь в 1/16 финала сыграют с питерским «Зенитом».

«Краснодар-3»

Третья команда «Краснодара» также провела только четыре матча и набрала четыре пункта. Такое количество баллов позволяет занимать ей 12 строку в турнирке.

Первые три поединка «быки» провели на своем поле. Начали с победы над СКВО со счетом 3:1, затем расписали мировую с «Урожаем» — 1:1.

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В третьем туре проиграли «Спартаку» из Нальчика — 0:2 и в заключительной игре были разгромлены в Новороссийске «Черноморцем» со счетом 0:7.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1.28.

За победу «Краснодара-3» предлагают — 5.50, ничья — 4.10.

Свою единственную игру на выезде третья команда «Краснодара» проиграла с разгромным счетом. Прогнозируем, что и в этом поединке они проиграют. Ставим на хозяев с форой (-1) за 1,62. 0