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    «Волгарь» одолеет третью команду «Краснодара»

    «Волгарь» — «Краснодар-3». Прогноз и ставки на матч ПФЛ 5 сентября 2018 года

    Второй дивизион. Юг Волгарь
    Прогноз на «Волгарь» — «Краснодар-3»
    Футболисты «Волгаря»
    В среду, 5 сентября, в пропущенном матче 4-го тура второго дивизиона зоны «Юг» астраханский «Волгарь» на своем поле примет «Краснодар-3». Встреча начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Волгарь» — «Краснодар-3».
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    «Волгарь»

    Астраханская команда в прошлом сезоне выступала в ФНЛ, но была переведена дивизионом ниже из-за того, что не смогла получить лицензию.

    В своей группе второго дивизиона «волгари» провели четыре поединка, в которых набрала семь баллов и занимает на данный момент шестое место. На старте турнира «Волгарь» на выезде одолел «Легион Динамо» — 3:2.

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    Затем дома переиграл батайскую «Академию» со счетом 2:1, потом проиграл «Урожаю» — 1:2 и несколько дней назад поделил очки с СКВО — 0:0.

    Также волжане прошли в этом сезоне уже три раунда в Кубке России. На стадии 1/32 финала они выбили перволиговый «Факел» по пенальти и теперь в 1/16 финала сыграют с питерским «Зенитом».

    «Краснодар-3»

    Третья команда «Краснодара» также провела только четыре матча и набрала четыре пункта. Такое количество баллов позволяет занимать ей 12 строку в турнирке.

    Первые три поединка «быки» провели на своем поле. Начали с победы над СКВО со счетом 3:1, затем расписали мировую с «Урожаем» — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В третьем туре проиграли «Спартаку» из Нальчика — 0:2 и в заключительной игре были разгромлены в Новороссийске «Черноморцем» со счетом 0:7.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1.28.

    За победу «Краснодара-3» предлагают — 5.50, ничья — 4.10.

    Свою единственную игру на выезде третья команда «Краснодара» проиграла с разгромным счетом. Прогнозируем, что и в этом поединке они проиграют. Ставим на хозяев с форой (-1) за 1,62. 0

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    Прогноз на «Волгарь» — «Краснодар-3». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. В среду, 5 сентября, в пропущенном матче 4-го тура второго дивизиона зоны «Юг» астраханский «Волгарь» на своем поле примет «Краснодар-3». Встреча начнется в 17:30 по мск.
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