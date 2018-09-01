«Ним» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 1 сентября 2018 года

В субботу, 1 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции: ПСЖ будет принимать «Ним». Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ним» — ПСЖ.

«Ним»

По итогам минувшего сезона «Ним» стал вице-чемпионом Лиги 2, опередив на пять очков финишировавший третьим «Аяччо», благодаря чему напрямую пробился в элиту французского футбола. В отличие от другого новичка Лиги 1, «Реймса», «Крокодилы» лучше подошли к новому сезону, не потеряв многих ключевых исполнителей. Более того, по мнению многих наблюдателей, команда имеет больше шансов избежать вылета, нежели «Кан», «Анже» и «Амьен».

Старт в главном дивизионе страны подтвердил то, что подопечные Бернара Блакара хорошо подготовились к этому испытанию. В первом туре коллектив оказался сильнее того же «Анже» (4:3) на выезде в результативном матче, а уже во втором — совершили сенсацию, обыграв в домашних стенах сам «Марсель» (3:1). Пыл новичка Лиги 1 остудила на своем поле «Тулуза», минимально переиграв «Ним», но дома тот способен устроить проблемы чемпиону.

ПСЖ

Все, кроме чемпионского титула, будет для гегемона Лиги 1 ПСЖ огромным сюрпризом. И хотя клуб непривычно скромно вел себя на трансферном рынке этим летом (парижане расплачиваются несоответствие финансовому фэйр-плэй), он все-таки предпринял заметные усилия для лучшего качества команды, которую возглавил исповедующий проактивную игру и тактическое многообразие Томас Тухель и усилил опытный и не нуждающийся в представлении Джиджи Буффон, призванный стать лидером раздевалки. Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке Франции, подтвердил увеличивающийся разрыв между лидером и остальными.

Не возникло никаких проблем и на старте нового розыгрыша национального первенства, где «Пари Сен-Жермен» выиграл все три матча. Сперва столичный коллектив не оставил шансов «Кану» на своем поле со счетом 3:0, а затем дважды с одинаковым результатом 3:1 оставил не у дел в гостях «Генгам» и уже упоминавшийся «Анже». В полном порядке и звездное нападение парижан, где у Неймара и Килиана Мбаппе уже по три забитых мяча, тогда как Эдинсон Кавани пока что отметился одним голом.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев оценивается в 10,00, а ничья — в 7,00. Рекомендуем поставить на то, что в первом тайме будет ничья, а во второй половине ПСЖ доведет игру до победы за 4,60. 0