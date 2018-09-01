ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019 Результаты жеребьевки«Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест Мария ШараповаUS Open. Шарапова преодолела второй круг
  • 15:01
    • «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
  • 16:17
    • Видеоповторы появятся в еврокубках со следующего сезона
  • 16:04
    • Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год
  • 15:24
    • Гризманн — лучший игрок Лиги Европы-2017/18
  • 15:13
    • «Севилья» заключила контракт с Промесом
  • 13:48
    • ЦСКА приобрел полузащитника «Норчепинга»
  • 13:17
    • «Ростов» ведет переговоры с форвардом сборной Исландии
    Все новости спорта

    Создаст ли «Ним» проблемы ПСЖ?

    «Ним» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 1 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Ним ПСЖ
    Прогноз на «Ним» — ПСЖ
    Звездная атака ПСЖ уже набрала ход
    В субботу, 1 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции: ПСЖ будет принимать «Ним». Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ним» — ПСЖ.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ним»

    По итогам минувшего сезона «Ним» стал вице-чемпионом Лиги 2, опередив на пять очков финишировавший третьим «Аяччо», благодаря чему напрямую пробился в элиту французского футбола. В отличие от другого новичка Лиги 1, «Реймса», «Крокодилы» лучше подошли к новому сезону, не потеряв многих ключевых исполнителей. Более того, по мнению многих наблюдателей, команда имеет больше шансов избежать вылета, нежели «Кан», «Анже» и «Амьен».

    Старт в главном дивизионе страны подтвердил то, что подопечные Бернара Блакара хорошо подготовились к этому испытанию. В первом туре коллектив оказался сильнее того же «Анже» (4:3) на выезде в результативном матче, а уже во втором — совершили сенсацию, обыграв в домашних стенах сам «Марсель» (3:1). Пыл новичка Лиги 1 остудила на своем поле «Тулуза», минимально переиграв «Ним», но дома тот способен устроить проблемы чемпиону.

    ПСЖ

    Все, кроме чемпионского титула, будет для гегемона Лиги 1 ПСЖ огромным сюрпризом. И хотя клуб непривычно скромно вел себя на трансферном рынке этим летом (парижане расплачиваются несоответствие финансовому фэйр-плэй), он все-таки предпринял заметные усилия для лучшего качества команды, которую возглавил исповедующий проактивную игру и тактическое многообразие Томас Тухель и усилил опытный и не нуждающийся в представлении Джиджи Буффон, призванный стать лидером раздевалки. Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке Франции, подтвердил увеличивающийся разрыв между лидером и остальными.

    Не возникло никаких проблем и на старте нового розыгрыша национального первенства, где «Пари Сен-Жермен» выиграл все три матча. Сперва столичный коллектив не оставил шансов «Кану» на своем поле со счетом 3:0, а затем дважды с одинаковым результатом 3:1 оставил не у дел в гостях «Генгам» и уже упоминавшийся «Анже». В полном порядке и звездное нападение парижан, где у Неймара и Килиана Мбаппе уже по три забитых мяча, тогда как Эдинсон Кавани пока что отметился одним голом.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех хозяев оценивается в 10,00, а ничья — в 7,00. Рекомендуем поставить на то, что в первом тайме будет ничья, а во второй половине ПСЖ доведет игру до победы за 4,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  6.56
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Завтра в 14:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • 17:30 28/08/2018     Фрагмент матча
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
    • 10:13 25/08/2018     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018
    Прогноз на «Ним» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60. В субботу, 1 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции: ПСЖ будет принимать «Ним». Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 18:00 мск.
    Тоже интересно
    Футболисты «Эвертона» Футбол Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандамНовый сезон в чемпионате Англии набирает обороты. От кого ждать сюрпризов? Вчера в 16:360
  • 13:07
    • Промес объявил об уходе из «Спартака»
  • 11:18
    • ЦСКА объявил о переходе японского форварда
  • 10:25
    • «Монреаль Импэкт» опережает остальных претендентов в борьбе за Маркизио
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 15:47
    • Болт дебютировал в составе австралийского футбольного клуба
  • 13:56
    • «Пари Сен-Жермен» отдал вратаря в аренду «Айнтрахту»
  • 13:33
    • Павлюченко определился с новым клубом
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • 10:08
    • «Уфа» подписала игрока сборной Люксембурга
  • 09:03
    • Полузащитник «Ростова» арендован аутсайдером Чемпионшипа
  • 08:12
    • Шарапова вышла в третий круг US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие