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    Мадридская битва за Суперкубок

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч за Суперкубок УЕФА 15 августа

    Суперкубок УЕФА Футбол Испании Реал Мадрид Атлетико
    Прогноз на «Реал» — «Атлетико»
    Марко Асенсио
    В матче за Суперкубок УЕФА встретятся два клуба из столицы Испании — «Реал» и «Атлетико». Встреча пройдет эстонском Таллине 15 августа. Начало матча — в 22.00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».
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    «Реал»

    «Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов. Причем мадридцы в прошлом сезоне выиграли главный клубный трофей Европы в третий раз подряд.

    При этом «сливочные» начинают новый сезон под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги. Матч за Суперкубок станет для испанского специалиста первым официальным у руля «Реала».

    В рамках подготовки к новому сезону «Реал» провел три матча в рамках Международного кубка чемпионов, а также выиграл товарищеский Кубок Сантьяго Бернабеу.

    В ходе МКЧ «сливочные» сперва уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2, гол у «Реала» забил Карим Бензема), а затем обыграли «Ювентус» (3:1 с голом Гарета Бэйла и дублем Марко Асенсио) и «Рому» (2:1, и снова забивали Асенсио и Бэйл).

    В матче за Кубок Сантьяго Бернабеу «Реал» встретился с «Миланом» и одержал победу со счетом 3:1. Выиграть эту встречу «сливочным» удалось благодаря голам Бензема, Бэйла и Борхи Майораля.

    За Суперкубок УЕФА «Реал» сразится в седьмой раз в истории. Ранее «сливочные» с шести попыток выиграли четыре трофея.

    «Атлетико»

    «Атлетико» будет биться за Суперкубок УЕФА как триумфатор второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы. «Матрасники», как и «Реал», тоже стартуют в новом сезоне с этой игры.

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    • В рамках подготовки к сезону подопечные Диего Симеоне провели три матча на Международном Кубке чемпионов и еще две товарищеские встречи.

    МКЧ «матрасники» вряд ли могут занести себе в актив. В рамках турнира «Атлетико» сперва сыграл вничью с «Арсеналом» и затем выиграл по пенальти (1:1 и 3:1, гол у испанцев в основное время матча забил Лусиано Вьетто), затем уступил ПСЖ (2:3, причем один мяч парижане забили себе сами, а другой у «Атлетико» на счету Виктора Мольехо) и проиграл еще и «Интеру» (0:1).

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    В товарищеских матчах дела обстояли немного лучше. Гол Хоакина Муньоса принес мадридцам ничью во встрече со «Штутгартом», а точный удар Борхи Гарсеса — победу над «Кальяри».

    «Атлетико» будет бороться за Суперкубок УЕФА в третий раз в истории. Причем оба предыдущих были для «матрасников» успешными.

    Прогноз

    Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Реалу». На победу «сливочных» по итогам 90 минут матча можно поставить с коэффициентом 2,55, на ничью — 3,15, а на успех «матрасников» — 3,00.

    На то, что «Реал» поднимет трофей над головой, можно поставить с коэффициентом 1,81, а на итоговую победу «Атлетико» — 2,07.

    В прошлом сезоне «Реал» и «Атлетико» дважды встречались в чемпионате Испании и так и не смогли выявить победителя — 0:0 и 1:1.

    Наш прогноз: предлагаем поставить на фаворита, а именно на то, что Суперкубок достанется «Реалу» с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В матче за Суперкубок УЕФА встретятся два клуба из столицы Испании — «Реал» и «Атлетико». Встреча пройдет эстонском Таллине 15 августа. Начало матча — в 22.00 мск.
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