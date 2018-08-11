«Нант» — «Монако». Прогноз и ставки на матч первого тура французской Лиги 1 11 августа

В субботу, 11 августа, в рамках первого тура французской Лиги 1 «Нант» на своем поле примет «Монако». Начало матча — в 18:00 по мск. Прогноз на «Нант» — «Монако».

«Нант»

«Канарейки» по итогам минувшего сезона финишировали на девятой строке турнирки, набрав в 38 поединках 52 очка (14 побед, 10 ничьих и 14 поражений).

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Заканчивал прошлый сезон 8-кратный чемпион Франции двумя викториями кряду. Серию побед «Нант» продолжил и в контрольных поединках в межсезонья.

В начале июля подопечные Мигеля Кардозу, который возглавил команду этим летом, одолели швейцарские «Серветт» (1:0) и «Шенуа» (5:0). Затем они провели еще пять спаррингов, победив только раз. В заключительном предсезонном поединке (3 августа) «канарейки» проиграли английскому «Брайтону» — 1:2.

Точно из-за травмы не сыграет новичок Фабио, перешедший летом из «Миддлсбро».

«Монако»

Монегаски в прошлом чемпионате завоевали серебряные медали французского первенства, что правда отстав от первого ПСЖ аж на 13 баллов.

«Монако» в рамках подготовки к сезону сыграл шесть контрольных матчей. В этих встречах «красно-белые» одержали две победы, сыграв при этом один раз вничью и потерпев три поражения. Одолели только польский «Рух» (3:0) и бельгийский «Серкль Брюгге» (3:2).

Неделю назад подопечные Леонарду Жардима в матче за Суперкубок Франции ничего не сумели противопоставить чемпиону, проиграв со счетом 0:4.

Скорее всего, россиянин Александр Головин не сможет из-за травмы принять участие в предстоящем поединке.

Оппоненты в прошлом сезоне обменялись домашними победами (1:0 и 1:2). «Канарейки» этой викторией прервали 5-матчевую безвыигрышную домашнюю серию против монегасков.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям, оценивая их победу коэффициентом в 2,45.

На победу «Нанта» предлагают — 3,05, ничья — 3,30.

На своем поле «канарейки» будут играть от обороны и не забывать искать счастье у чужих ворот, поэтому стоит поставить в этой игре на голы в обе стороны, т.к. монегаски являются неудобным соперником для хозяев и часто забивают им и хозяева постараются порадовать своих болельщиков первым матчем в сезоне. 0