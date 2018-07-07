ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандиньо и Ромелу ЛукакуЛучшая игра ЧМ-2018. Мощь Лукаку эффективнее нырков Неймара НеймарДневник ЧМ-2018. Вылет Бразилии, юбилейный гол Бельгии и слезы Уругвая Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену РоналдуПять кандидатов на замену Роналду
    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:54
    • Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал
  • 09:05
    • Котков подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • 08:17
    • «Бруклин» обменял Мозгова на Дуайта Ховарда
  • 07:54
    • Бразилия хочет продлить контракт с Тите
  • 07:45
    • Дзюба отказался от перехода в «Шанхай Шэньхуа»
  • 07:32
    • Сборная России обратилась к болельщикам
    Все новости спорта

    Избежит ли Англия еще одного овертайма?

    Швеция — Англия. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Швеция — Англия
    Гарри Кейн
    В субботу, 7 июля, сборная Швеции встретится с командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Англия.
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    Швеция

    Футболисты сборной Швеции сенсационно стали первыми в группе F, в которую также попали Германия, Мексика и Южная Корея.

    Подопечные Янне Андерссона одержали победы над Южной Кореей (1:0) и Мексикой (3:0), а вот Германии проиграли (1:2), хотя пропустили второй гол уже в компенсированное время ко второму тайму.

    В 1/8 финала «тре крунур» нанесли минимальное поражение Швейцарии (1:0), в воротах которой расписался Эмиль Форсберг.

  • Снятие проклятия в атмосфере войны: Англия — в четвертьфинале ЧМ
  • СМИ — о победе сборной Англии над командой Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира
  • 04/07/2018

    • В четвертьфинале за шведов не сыграет дисквалифицированный Микаэль Лустиг.

    Англия

    Сборная Англии в своей группе G заняла второе место, пропустив вперед только Бельгию, которой проиграла очный матч (0:1) в заключительном туре.

    Впрочем, победы над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1) заранее гарантировали «трем львам» выход в плей-офф.

    В 1/8 финала Англия провела очень тяжелый матч с Колумбией, основное время которого завершилось со счетом 1:1. На гол Гарри Кейна с пенальти «кофейщики» ответили точным ударом Ерри Мины на последних секундах встречи.

    Победителя пришлось определять в серии пенальти, где удача улыбнулась англичанам, которым помог промах Андреса Урибе и сэйв Джордана Пикфорда после удара Карлоса Бакки.

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Англии — 1,95, победа сборной Швеции — 4,80, ничья — 3,30.

    Все прогнозы на футбол

  • Перебегают ли уставшие англичане мощных шведов?
  • Читайте по теме

    • «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом — 1,55, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом — 2,65.

    Как видим, букмекеры не ждут результативного матча, что вполне логично, учитывая стиль игры шведов и усталость многих английских футболистов после 120-минутного марафона на «Открытие Арене».

    Скорее всего, мы увидим закрытую игру, которая, вполне вероятно, перетечет в дополнительное время, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку «каждая команда забьет меньше 1,5 гола» за 1,95.

    Также можно взять ставку «Англия не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1,85. Конечно, все это относится к основному времени, ведь если дело вновь дойдет до пенальти, то мы бы засомневались в проходе подопечных Саутгейта. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,89
  • Анжелик Кербер — Наоми Осака
  • Сегодня в 13:30
    •  1,79
  • Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо
  • Сегодня в 16:30
    •  1,70
  • Швеция — Англия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,20
  • Россия — Хорватия
  • Сегодня в 21:00
    •  3,10
  • Россия — Хорватия
  • Сегодня в 21:00
    •  1,68
  • Лос-Анджелес — Орландо Сити
  • Сегодня в 23:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Испания не смогла справиться с Россией
  • Выстраданный успех: Сборная России опустила Испанию до своего уровня
    • 22:57 02/07/2018     Эдинсон Кавани
  • От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018
    • 12:55 05/07/2018     Роналду (слева) и Месси вряд ли смогут выиграть чемпионат мира в будущем
  • Всё равно легенды. Месси и Роналдо снова без кубка мира
    • 22:30 03/07/2018
    Футбол. Прогноз на Швеция — Англия. В субботу, 7 июля, сборная Швеции встретится с командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Фернандо Муслера Футбол Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфиналРеакция спортивных СМИ на поражение Уругвая в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вчера в 21:360
  • 07:25
    • ЦСКА нужен полузащитник «Спортинга»
  • 22:03
    • Федерер легко вышел в 1/8 финала Уимблдона
  • 21:58
    • СМИ: Калинич согласовал контракт с «Атлетико»
    Килиан Мбаппе Футбол Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и РоналдуВ ближайшие годы мы будем вспоминать плей-офф ЧМ-2018, как момент, когда статус величайшего футболиста перешел к новой суперзвезде Вчера в 11:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 09:41
    • Менье расстроен встречей с Францией в полуфинале ЧМ
  • 09:28
    • Феллайни: У Франции нет игрока, которого боится Бельгия
  • 09:13
    • Фирмино: Нам еще сложно понять, что произошло
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия 1:2Сборная Бельгии переиграла команду из Бразилии в Казани и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу Вчера в 21:14
  • 19:50
    • Буффон стал игроком ПСЖ
  • 18:52
    • Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018
  • 08:50
    • «Голден Стэйт» объявил о переходе Казинса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие