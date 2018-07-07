Швеция — Англия. Прогноз и ставки на результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

В субботу, 7 июля, сборная Швеции сыграет с командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Англия.

Швеция

Сборная Швеции стала одним из главных открытий текущего чемпионата мира, ведь в ее выход в четвертьфинал изначально почти никто не верил.

В своей группе F «тре крунур» заняли первое место, набрав шесть очков благодаря победам над Южной Кореей (1:0) и Мексикой (3:0).

Также шведы проиграли Германии (1:2), но важно напомнить, что второй мяч они пропустили на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму после штрафного в исполнении Тони Крооса.

В 1/8 финала подопечные Янне Андерссона одолели команду Швейцарии (1:0), единственный мяч в ворота которой отправил Эмиль Форсберг.

В ближайшем матче шведам не поможет дисквалифицированный Микаэль Лустиг, зато вернется на поле Себастьян Ларссон.

Англия

Результаты сборной Англии на текущем мировом первенстве в чем-то схожи со шведскими, ведь они тоже одержали три победы в четырех сыгранных матчах.

На групповом этапе команда Гарета Саутгейта обыграла Тунис (2:1) и Панаму (6:1), а затем, когда вопрос выхода в плей-офф уже был решен, проиграла Бельгии (0:1).

На стадии 1/8 финала «трем львам» пришлось немного помучиться с неуступчивой Колумбией. Ведя со счетом 1:0 практически до конца второго тайма, англичане все же пропустили гол от Ерри Мины.

Встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию пенальти, где англичане первыми не забили, но все же вырвали победу благодаря ошибкам соперника.

Последняя игра отняла у футболистов много сил. Сообщалось, что участие Джейми Варди в четвертьфинале остается под вопросом.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество представителям Туманного Альбиона: победа сборной Англии — 1,95, победа сборной Швеции — 4,80, ничья — 3,30.

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Конечно, англичане считаются фаворитами, но встреча со скандинавами не станет для них легкой прогулкой, как думают некоторые болельщики.

Главное преимущество Швеции — игра в обороне. Они сосредоточат основные силы на своей половине поля и постараются поймать соперника на контратаках.

Уставшая Англия если и вырвет победу, то лишь минимальную, поэтому предлагаем присмотреться к ставке «победа сборной Англии в один мяч или ничья» за 1,70.

Еще один интересный вариант — «ничья после первого тайма» за 1,97. Высока вероятность того, что шведы сохранят свои ворота на замке в первые 45 минут. Остается лишь надеяться, что сами англичане не будут оставлять много пространства на своей половине поля и будут внимательны при угловых. 0