Швеция — Англия. Прогноз и ставки на результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

Швеция
Сборная Швеции стала одним из главных открытий текущего чемпионата мира, ведь в ее выход в четвертьфинал изначально почти никто не верил.
В своей группе F «тре крунур» заняли первое место, набрав шесть очков благодаря победам над Южной Кореей (1:0) и Мексикой (3:0).
Также шведы проиграли Германии (1:2), но важно напомнить, что второй мяч они пропустили на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму после штрафного в исполнении Тони Крооса.
В 1/8 финала подопечные Янне Андерссона одолели команду Швейцарии (1:0), единственный мяч в ворота которой отправил Эмиль Форсберг.
В ближайшем матче шведам не поможет дисквалифицированный Микаэль Лустиг, зато вернется на поле Себастьян Ларссон.
Англия
Результаты сборной Англии на текущем мировом первенстве в чем-то схожи со шведскими, ведь они тоже одержали три победы в четырех сыгранных матчах.
На групповом этапе команда Гарета Саутгейта обыграла Тунис (2:1) и Панаму (6:1), а затем, когда вопрос выхода в плей-офф уже был решен, проиграла Бельгии (0:1).
На стадии 1/8 финала «трем львам» пришлось немного помучиться с неуступчивой Колумбией. Ведя со счетом 1:0 практически до конца второго тайма, англичане все же пропустили гол от Ерри Мины.
Встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию пенальти, где англичане первыми не забили, но все же вырвали победу благодаря ошибкам соперника.
Последняя игра отняла у футболистов много сил. Сообщалось, что участие Джейми Варди в четвертьфинале остается под вопросом.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество представителям Туманного Альбиона: победа сборной Англии — 1,95, победа сборной Швеции — 4,80, ничья — 3,30.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Конечно, англичане считаются фаворитами, но встреча со скандинавами не станет для них легкой прогулкой, как думают некоторые болельщики.
Главное преимущество Швеции — игра в обороне. Они сосредоточат основные силы на своей половине поля и постараются поймать соперника на контратаках.
Уставшая Англия если и вырвет победу, то лишь минимальную, поэтому предлагаем присмотреться к ставке «победа сборной Англии в один мяч или ничья» за 1,70.
Еще один интересный вариант — «ничья после первого тайма» за 1,97. Высока вероятность того, что шведы сохранят свои ворота на замке в первые 45 минут. Остается лишь надеяться, что сами англичане не будут оставлять много пространства на своей половине поля и будут внимательны при угловых. 0