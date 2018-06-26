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    Ставка вместо вывода

    Дания – Франция. Прогноз и ставки на матч последнего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции
    Прогноз на Дания – Франция
    Оге Харейде
    В последнем туре группового раунда чемпионата мира сборная Дании 26 июня примет сборную Франции. Начало матча – в 17:00 мск. Прогноз на Дания – Франция.
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    Дания

    «Алая гвардия» на силу обыграла Перу (1:0) и не удержала победу в поединке с Австралией (1:1). «Инков» поймали на моральном опустошении после незабитого пенальти в конце первого тайма. Австралийцев просто застали врасплох.

    Отметим пару показательным моментов. Первый – сборная Дании равномерно распределяет силы на всю игру. Что интересно, в двух стартовых поединках группового раунда «11 друзей Ольсена» нанесли по десять ударов. При этом в каждом тайме каждого матча – по пять ударов.

    Второй момент – офсайды. Дания входит в топ-7 команд группового раунда чемпионата мира по количестве офсайдов. Нет, цифра не заоблачная – всего 2 в среднем за игру – просто другие команды предпочитают надежную низкую посадку в защите.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Команда Оге Харейде выделяется от остальных в этом плане. Датчане играют довольно высоко, что позволяет им ловить «в положение» уже коллектив соперника. В среднем датчане ловят атаку противника в офсайд 2,5 раза за матч.

    Франция

    Команда Дидье Дешама уже в плей-офф, поэтому на «Лужниках» не стоит ожидать зрелища. И так две стартовые победы были вымучены: с австралийцами (2:1) помог автогол соперника на 81-й минуте, с перуанцами (1:0) – реактивный Мбаппе.

    В игре «Ле Блё» тоже можно отыскать несколько показательных моментов. Первый момент состоит в спаде формы со времен европейского отбора. Дело не только в более сильных соперниках. Сами французы, например, были одними из аутсайдеров по фолам (9,5 в среднем, 4-е место снизу). Сейчас их показатель (13,5) находится в середине соответствующей таблицы финального раунда. Значит, не успевают.

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    • Второй показатель – опять-таки офсайды. Только у «синих» все наоборот по сравнению с датчанами. Игроки сборной Франции еще не попадали «в положение», а соперника словили всего один раз за два матча. Значит, низкая посадка и надежность для Дешама превыше всего.

    Прогноз

    Еще один показательный момент. На финальном турнире обе команды не сильно стремятся владеть мячом. Средний показатель контроля у сборной Франции составляет 49%, у сборной Дании – 47%. Хотя во время отбора эти команды показывали другие цифры: 61% и 60% соответственно.

    Но пока контратаки не сильно удаются подопечным Харейде, и поймать французов на разрывах (при низкой-то посадке!) более одного раза вряд ли получится.

    Обобщаем все моменты и делаем ставку вместо вывода – «Офсайды: Ф2 (0)» за 2,61.

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    Футбол. Прогноз на Дания – Франция. В последнем туре группового раунда чемпионата мира сборная Дании 26 июня примет сборную Франции. Начало матча – в 17:00 мск.
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