«Три Льва» разомнутся перед мундиалем на «Лос Тикос»

В четверг, 7 июня, сборная Англии примет национальную команду Коста-Рики в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лидсе, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Англия — Коста-Рика.

Англия

Команда Гарри Саутгейта, как это часто бывает у англичан, отлично прошла отборочный цикл, досрочно оформив выход на мировое первенство.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Британцы одержали восемь побед в десяти поединках, а еще две игры завершились вничью. У лидера было превосходное соотношение забитых и пропущенных мячей – 18:3.

Родоначальники футбола показали 100%-й результат в домашних поединках, а на выезде споткнулись в Шотландии и Словении.

Этой весной англичане в товарищеских матчах одолели Голландию (1:0) и сыграли вничью с Италией (1:1).

Матч с мобильной нигерийской сборной 2 июня закончился довольно уверенной победой «Трех Львов» со счетом 2:1. Англичане всерьез задумывают если не о победе на мундиале, то как минимум — финале.

Коста-Рика

Англия и Коста-Рика встречались в рамках группового этапа Чемпионата мира 2014 года. Команды сыграли вничью в последнем туре, после чего Англия покинула турнир с одним набранным очком.

Коста-Рика же в двух других играх одолела Уругвай и Италию и вышла в плей-офф турнира с первого места, дойдя до четвертьфинала и уступив Голландии по пенальти.

В отборе к ЧМ-2018 команда набрала 16 очков в 10 встречах и заняла второе место в группе после Мексики, отобравшись в финальную часть мундиаля напрямую.

Во время квалификации подопечные Оскара Рамиреса одержали четыре победы и еще дважды проиграли, и сыграли вничью. Дома они были непобедимы, а в гостях уступили будущим участникам ЧМ-2018 — Мексике и Панаме. Разница забитых и пропущенных мячей – 14:8.

После отборочного этапа Коста-Рика провела ряд товарищеских матчей, которые нельзя назвать удачными.

Проиграв Испании (0:5), Венгрии (0:1) и Тунису (0:1), «Лос Тикос» смогли одолеть Шотландию (1:0), после чего уступили Тунису (0:1).

Впрочем, настроение команде из зоны КОНКАКАФ поднял июньский матч против национальной команды Северной Ирландии, который они выиграли со счетом 3:0. Героями встречи стали Кальво, Кэмпбелл и Венегас.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Англию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

За успех Коста-Рики предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,33.

На стороне англичан более высокий класс исполнителей, а также фактор своего поля, скорее всего они смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Учитывая скромную результативность последних матчей «Трех Львов» и то, что в воротах Коста-Рики лучший вратарь Лиги Чемпионов – Кейлор Навас, не стоит ждать большого количества мяче. Англия победит с преимуществом в 1-2 мяча.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,95, а также европейский гандикап «победа Коста-Рики +2 гола» — за 1,67.