«Три Льва» разомнутся перед мундиалем на «Лос Тикос»

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    Англия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 7 июня

    Прогноз на Англия — Коста-Рика
    Сборная Англии
    В четверг, 7 июня, сборная Англии примет национальную команду Коста-Рики в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лидсе, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Англия — Коста-Рика.
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    Англия

    Команда Гарри Саутгейта, как это часто бывает у англичан, отлично прошла отборочный цикл, досрочно оформив выход на мировое первенство.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Британцы одержали восемь побед в десяти поединках, а еще две игры завершились вничью. У лидера было превосходное соотношение забитых и пропущенных мячей – 18:3.

    Родоначальники футбола показали 100%-й результат в домашних поединках, а на выезде споткнулись в Шотландии и Словении.

    Этой весной англичане в товарищеских матчах одолели Голландию (1:0) и сыграли вничью с Италией (1:1).

    Матч с мобильной нигерийской сборной 2 июня закончился довольно уверенной победой «Трех Львов» со счетом 2:1. Англичане всерьез задумывают если не о победе на мундиале, то как минимум — финале.

    Коста-Рика

    Англия и Коста-Рика встречались в рамках группового этапа Чемпионата мира 2014 года. Команды сыграли вничью в последнем туре, после чего Англия покинула турнир с одним набранным очком.

    Коста-Рика же в двух других играх одолела Уругвай и Италию и вышла в плей-офф турнира с первого места, дойдя до четвертьфинала и уступив Голландии по пенальти.

    В отборе к ЧМ-2018 команда набрала 16 очков в 10 встречах и заняла второе место в группе после Мексики, отобравшись в финальную часть мундиаля напрямую.

    Во время квалификации подопечные Оскара Рамиреса одержали четыре победы и еще дважды проиграли, и сыграли вничью. Дома они были непобедимы, а в гостях уступили будущим участникам ЧМ-2018 — Мексике и Панаме. Разница забитых и пропущенных мячей – 14:8.

    После отборочного этапа Коста-Рика провела ряд товарищеских матчей, которые нельзя назвать удачными.

    Проиграв Испании (0:5), Венгрии (0:1) и Тунису (0:1), «Лос Тикос» смогли одолеть Шотландию (1:0), после чего уступили Тунису (0:1).

    Впрочем, настроение команде из зоны КОНКАКАФ поднял июньский матч против национальной команды Северной Ирландии, который они выиграли со счетом 3:0. Героями встречи стали Кальво, Кэмпбелл и Венегас.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Англию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

    За успех Коста-Рики предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,33.

    На стороне англичан более высокий класс исполнителей, а также фактор своего поля, скорее всего они смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Учитывая скромную результативность последних матчей «Трех Львов» и то, что в воротах Коста-Рики лучший вратарь Лиги Чемпионов – Кейлор Навас, не стоит ждать большого количества мяче. Англия победит с преимуществом в 1-2 мяча.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,95, а также европейский гандикап «победа Коста-Рики +2 гола» — за 1,67.

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    Футбол. Прогноз на Англия — Коста-Рика. В четверг, 7 июня, сборная Англии примет национальную команду Коста-Рики в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лидсе, начнется в 22:00 по московскому времени.
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