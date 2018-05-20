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    Результативного поединка не будет

    «Валенсия» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 20 мая

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    Андреас Перейра
    Андреас Перейра
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    В рамках 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» 20 мая примет на «Месталье» «Депортиво». Начало встречи – в 13:00 по Москве. Прогноз на «Валенсия» — «Депортиво».

    «Валенсия»

    В марте только-только показалось, что «Валенсия» встала на ноги и нашла свою игру, как в апреле снова последовал спад. Коллектив Марселино Гарсии Тораля не мог выиграть пять матчей кряду. При этом три игры были проиграны.

    В прошлом туре валенсийцы прервали неудачную серию и обыграли «Жирону» 1:0. Это была всего лишь девятая победа «летучих мышей» на выезде. По игре «оранжевые» уступали хозяевам: 16-10 по ударам, 6-2 по угловым.

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    Отметим инерцию «Валенсии» в плане нарушений. Несмотря на то, что «чес» обеспечили себе Лигу чемпионов задолго до финиша чемпионата, они продолжают бороться и грубо фолить в каждой игре. В последних трех матчах подопечные Тораля получили восемь желтых карточек.

    «Депортиво»

    «Галисийцы» тоже решили все свои вопросы в Примере за месяц до окончания сезона. Серия из 15-ти матчей без побед, звание самой дырявой защиты чемпионата Испании и вылет в Сегунду – не самая радостная картина.

    Ближайшие события

    Последние пять матчей «Депортиво» тоже не смог выиграть. Однако нулевая ничья против «Севильи» в бешеном матче (46 ударов на двоих) принесла хоть какую-то толику веры в себя подопечным Кларенса Зеедорфа.

    На радостях «турки» смогли отстоять «нулевку» и против «Леганеса». Против «Сельты» (1:1) и «Вильярреала» (2:4) пришлось отыгрываться. Причем матч с «подводниками» должен был завершаться вничью, но Черышев спас свою команду на 92-й минуте.

    Отметим и успокоившуюся грубость игроков «Депортиво». В среднем по сезону «ла-корунцы» получают 2,68 желтых карточки за игру. За последние три матча они «собрали» шесть «горчичников».

    Прогноз

    Обе команды не нуждаются в особом напряжении усилий. Все вопросы решены, принципиальности в поединке нет, а разница в классе огромная.

    1,85«П1 + ТМ 4,5»

    Даже с учетом большого количества травмированных игроков и заряда резервистов, мы не видим причин для сверхрезультативного поединка. Наша ставка – «П1 + ТМ 4,5» за 1,85.

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