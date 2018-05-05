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    Разгрома от «Милана» ждать не стоит

    «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая

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    «Милан» попытается взять реванш за декабрьский разгром
    «Милан» попытается взять реванш за декабрьский разгром
    acmilan.com
    В субботу, 5 мая, в рамках 36-го тура Серии А «Милан» на своем поле будет принимать «Верону». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Верона».

    «Милан»

    Апрель складывался для команды Гаттузо не лучшим образом. «Россонери» надо было решать вопрос попадания в зону Лиги Европы, а на выходе получилось два поражения и четыре ничьих, после которых таки состоялась победа над «Болоньей» на выезде со счетом 2:1.

    Именно успех в поединке с «Болоньей» позволяет «Милану» верить в «светлое будущее» в виде еврокубков на следующий год. Тем не менее, за спиной поджимают «Сампдория» и «Фиорентина», отставая всего на три пункта, а у «Аталанты» впереди есть преимущество в одно очко. Ситуация шаткая и требующая решительных действий, но готов ли к ним нынешний «Милан»?

    Триумф в поединке с «Болоньей» стал первым для Гаттузо и компании в Серии А с 18 марта.

    «Верона»

    Команде суждено было стать «лифтом» и болельщики наверняка снова увидят «Верону» в Серии В уже в следующем сезоне. Семь очков отделяют подопечных Фабио Пеккья от спасительного 17-го места, на котором разместился СПАЛ. Крайне маловероятно, что за три тура команда сможет наверстать упущенное и каким-то чудом спастись от вылета.

    В последних восьми играх «Верона» проиграла всем, кому только могла, а на домашней арене в поединке с «Кальяри» удалось взять три очка (1:0), но было это еще месяц назад.

    Ближайшие события

    Веронцы сейчас абсолютно разобраны, никакого света в конце тоннеля не видно, поэтому остается просто пытаться отстоять свою честь и бороться за эмблему клуба, позабыв про турнирные расклады, которые, по сути, роли уже не играют.

    Прогноз

    1,73Победа «Вероны» с форой +2,5 мяча

    Любопытно, что команды встречались между собой в декабре, когда «Верона» основным составом на домашней арене разгромила «Милан» со счетом 3:0. Неожиданно, но это в стиле «россонери» последних лет, которые умудряются пропустить и проиграть там, где этого абсолютно никто не ждет.

    На уровне национального чемпионата в 21-м веке «Милану» не удавалось побеждать «Верону» с преимуществом в три мяча. Вряд ли разгром состоится и в этот раз. Да, «Верона» играет плохо, но и «Милан» сейчас явно далек от идеальной формы, а ждать сюрпризов со знаком минус от этой команды можно всегда. Берем победу «Вероны» с форой +2,5 мяча за 1,73.

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