«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая

«Атлетико»

Первый матч в Лондоне можно назвать героическим подвигом «Атлетико». Испанцы остались в меньшинстве уже на 10-й минуте поединка. Пару минут спустя судья матча Клеман Тюрпен выгнал на трибуны еще и Симеоне.

Хотя на тактический план «матрасников» это практически не повлияло: «Атлетико» и не собирался раскрываться, стремглав бежать в атаку и постоянно давить на ворота соперника. Возможно, потеря игрока даже как-то взбодрила испанцев, сконцентрировала их.

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Ведь появилась хорошая возможность для контратак ввиду того, что «Арсенал» сразу выдвинулся вперед (28 ударов). Подопечные Диего Симеоне показали хорошую эффективность. За игру они ударили всего шесть раз, но пять выстрелов пришлись непосредственно в рамку ворот Оспины. При этом стоит отметить, что только один удар «матрасники» наносили из-за пределов штрафной.

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Еще стоит отметить, что в последнем матче чемпионата «Атлетико» тоже заработал красную карточку. До нее были показаны шесть (!) желтых. Это, к слову, уже третье удаление в стане мадридской команды за последние десять матчей во всех турнирах.

«Арсенал»

«Арсенал» одержал только одну победу за последние десять выездных игр во всех турнирах. В последнем матче «канониры» гостили у команды Жозе Моуринью на «Олд Траффорд».

«Пушкари» опять сыграли бледно и неуверенно. Страт поединка обозначил некоторые претензии на успех, но подачи Эктора Бельерина не находили адресата. А после гола Погба на 16-й минуте лондонский пыл совсем угас. За всю игру «Арсенал» только три раза потревожил Де Хеа, два из этих ударов были из-за штрафной. Благо, удалось забить хоть один гол, который держал напряжение до последних минут.

Игры на своем стадионе получаются у команды Венгера куда лучше. Взять, к примеру, тот же первый полуфинал с «Атлетико». «Канониры» пытали счастье 28 раз, в восьми случаях даже попали в рамку, но забили всего один.

Что интересно, мсье Арсен пробовал по ходу матча перестроить игру и больше грузить мяч верхом – 10 ударов головой у его команды. Владение во втором тайме составило 78%! Это в который раз доказало, что «держанием сыт не будешь».

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2,20«Атлетико: 1-й гол в 1-м тайме»

11 поединков хозяева «Ванда Метрополитано» не пропускают на своем стадионе. При этом в десяти из них команда Диего Симеоне забивала сама. В пяти домашних играх из последних семи «Атлетико» забивал как минимум дважды.

Все подсказывает, что матч будет «низовым» с минимальным количеством моментов. Однако мы предлагаем Вам зайти с другого конца и рискнуть. «Арсенал» на выезде играет слабо, и Симеоне это понимает. Первые минуты будут особо тяжелыми для «канониров».

1,97«Атлетико забьет 1-й гол и выиграет»

Совместно с групповым этапом большинство своих голов (7 из 11-ти) «пушкари» пропустили в первом тайме. В связи с этим предлагаем сыграть «Атлетико: 1-й гол в 1-м тайме» за 2,20. Также интересной видим ставку «Атлетико забьет 1-й гол и выиграет» за 1,97.

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