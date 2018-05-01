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    «Бавария» забьет на юбилей «Реала»

    «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
    Stadium Astro
    В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» 1-го мая примет «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу». Матч традиционно начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Бавария».

    «Реал Мадрид»

    «Галактикос» проведут свой 250-й матч в еврокубках. За 22 сезона они смогли склепать 150 победных результатов. Эта радость затмила печаль Криштиану, который прервал свою голевую серию.

    Но игра испанцев в первом противостоянии не вызывала особо позитивных эмоций: как для себя «Реал Мадрид» создал катастрофически мало моментов. Всего семь ударов, три из которых были дальними. На руку мадридцев сыграло мастерство.

    А еще – талантливые опорники. Они обеспечили подхват и перекусили мозговой центр «Баварии». Правда и пожара хватало – ребята Зидана 27 раз просто выносили мяч в аут. Для сравнения: хозяева поединка сделали то же самое всего четыре раза.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Безусловно, на «Сантьяго Бернабеу» будет совершенно другой «Реал» – по-спортивному наглый, дерзкий и уверенный – но такой настрой может сыграть злую шутку со «сливочными», ведь раненый зверь опасен вдвойне.

    «Бавария»

    Можно ли говорить, что мюнхенцы в первом матче проиграли несправедливо? Можно ли утверждать, что «Бавария» играла лучше «Реала»? Цифры уверенно говорят, что можно.

    Ближайшие события

    Команда Юппа Хайнкеса нанесла больше ударов (13-7), заработала больше штрафных (20-8) и вообще была активнее, даже при стандартах (10-3 по угловым). При этом защита действовала очень неплохо до травмы Боатенга. За игру ей удалось шесть раз поймать атаку «Реала» в офсайд.

    Своя атака тоже действовала на уровне: из 13-ти ударов 11 наносились из пределов штрафной площадки соперника. На мировом уровне это очень приличный показатель.

    Касательно настроя в будущем матче Лиги чемпионов можно не переживать. Травмы только закалили немцев. Вона как они лихо разобрались с «Айнтрахтом Ф» в последнем туре чемпионата Германии – 4:1. Правда, три гола были забиты ближе к концу поединка.

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    Одной из хитростей «Реала» был «вытесняющий прием». То есть игроки Зидана вынуждали мюнхенцев смещаться как можно ближе к бровке, таким образом растягивая их. А потом при отборе мяча резко выпрямлялись пружиной.

    При надобности на тех же флангах «галактикос» нарушали, чтобы не дать развить перспективную атаку (7 фолов из 14-ти были именно на краях поля). Думаем, что в ответном матче Зидан оставит такой прием. Но недостаток такой игры в том, что одной длинной передачей можно отрезать всю «золотую» среднюю линию «Реала».

    2,15«1-й гол: Бавария»

    И не забывайте – «Бавария» лидирует по голам головой в этом сезоне ЛЧ (6 голов). Плей-офф нынешнего турнира показывает, что команды сражаются до конца, а у немцев это вообще в крови. Потому предлагаем рискованную ставку – «1-й гол: Бавария» за 2,15.

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