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    «Деревенщина» рвется в Лигу чемпионов

    «Хоффенхайм» – «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 апреля

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    Футболисты «Хоффенхайма»
    Футболисты «Хоффенхайма»
    achtzehn99.de
    Открывать 32-й тур немецкой Бундеслиги 27 апреля будут «Хоффенхайм» и «Ганновер». Встреча, которая пройдет на «Райн-Неккар-Арена», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Хоффенхайм» – «Ганновер».

    «Хоффенхайм»

    Футболисты Юлиана Нагельсмана за 3-и тура до финиша чемпионата Германии расположились на 5-й строке в турнирной таблицы. В 31-м поединке они заработали 49-ть очков и всего на 2-а пункта отстают от 4-го лигачемпионовского места.

    «Деревенщина» имеет 8-матчевую серию без поражений в немецком первенстве. За этот период «Хоффенхайм» выиграл 5-ти матчей и 3-и игры свел вничью.

    Стоить выделить последний поединок «сине-белых». На выезде они смогли разгромить своего прямого конкурента «РБ Лейпциг» со счетом 5:2.

    Ближайшие события

    В 15-ти домашних поединках «деревенские» выиграли в 9-ти встречах, 4-е раза играли вничью и проиграли 2-а поединка, разница мячей — 32:14.

    Не сможет помочь своей команде в предстоящей игре нападающий Флориан Гриллитч (23/1). Защитники Эрмин Бичакчич (7/0) и Штефан Пош (9/0), а также полузащитник Бенжамин Хубнер (27/3) еще могут успеть восстановиться.

    «Ганновер»

    «96-е» после 31-го поединка немецкого чемпионата с 36-ю баллами занимают 13-е место в турнирке. От прямого вылета «Ганновер» себя обезопасил, а от зоны переходных матчей оторвался на 6-ть очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    За 12-ть последних матчей чемпиона подопечные Брайтенрайтера одержали всего лишь 2-е победы. Обе на своем поле над «Фрайбургом» и «Вердером» с одинаковым счетом 2:1. Также «черно-зеленые» 4-е игры свели вничью и 6-ть поединков проиграли.

    Только в 2-х гостевых поединках этого сезона «96-е» праздновали викторию (в 2017 году), 6-ть раз играли вничью и 7-мь встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 13:23. На данный момент у команды 10-матчевая серия без побед на выезде.

    1,90победа «Хоффенхайма» с форой (-1,5)

    «Хоффенхайм» последний раз терял очки на родной арене с «Ганновером» в 2012 году — 0:0. После той встречи «деревенщина» всегда одерживала победы — 3:1, 3:1, 4:3 и 1:0.

    В лазарете команды находятся защитники Вальдемар Антон (26/1) и Мартинс Фелипе (6/0), нападающий Жонатас (12/3). Дисквалифицирован полузащитник Феликс Клаус (28/4).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1,38, победа «Ганновера» — 7,50, ничья – 5,70.

    «Сине-белые» ведут борьбу за право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон и в этой встрече будут играть только на победу.

    1,72«Хоффенхайм» победит и ТБ 2,5

    На своем поле «Хоффенхайм» выступает очень мощно, что не скажешь о выездных играх «Ганновера».

    Предлагаем в этом поединке поставить на победу хозяев с форой (-1,5) за 1,90 или «Хоффенхайм» победит и ТБ 2,5 за 1,72.

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