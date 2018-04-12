«Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз и ставки на матч чемпионата МЛС по футболу 12 апреля

«Нью-Йорк Сити»

Футболисты Патрика Виейра уже успели провести пять поединков в этом сезоне. В этих встречах клуб из Нью-Йорка одержал 4-е победы и один раз сыграл вничью.

На старте чемпионата на выезде был повержен «Канзас Сити» (2:0), в следующем туре «Нью-Йорк Сити» на своем поле одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1. Затем, также дома, переиграл «Остин» — 2:0.

Потом на выезде поделил очки с «Нью Ингланд Революшн» (2:2), а в последнем туре подопечные Вийера нанесли поражение «Сан-Хосе Ертквейкс» (2:1) в гостях.

На данный момент «Нью-Йорк Сити» занимает первое место в Восточной конференции и имеет в своем активе 13-ть баллов, «Аталанта Юнайтед» отстает всего лишь на один пункт.

Под вопросом принять участие в предстоящем поединке у экс-игрока сборной Испании Давида Вильи, который успел принять участие в 2-х матчах и отметился одним забитым мячом.

В сезоне 2017 «Нью-Йорк Сити» занял второе место в Восточной конференции, но в полуфинале конференции проиграл «Коламбус Крю» (1:4 и 2:0).

«Реал Солт-Лейк»

«Реал», как и его оппонент, успел провести 5-ть матчей. В которых одержал 2-е победы, столько же встреч проиграл и один раз сыграл вничью.

В первом туре первенства «Royals» на выезде сыграл с «Далласом» со счетом 1:1. В следующем игровом дне был повержен на своем поле «Лос-Анджелесом» — 1:5. Затем одержал викторию над «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:0) дома.

Проиграл победителю прошлого сезона «Торонто» на его поле со счетом 1:3. И в крайнем туре чемпионата нанес домашнее поражение «Ванкуверу» — 2:1.

После 5-ти проведенных матчей «Реал Солт-Лейк» с 7-ю очками расположился на 4-й строке в Западной конференции и отстает от первого места на 6-ть пунктов. В прошлом сезоне «Реал» занял 8-е место в своей конференции и не попал в плей-офф.

1,55победа «Нью-Йорк Сити»

Примечательно, что между собой оппоненты провели 3-и поединка в МЛС и во всех встречах победу праздновал «Реал Солт-Лейк» (2:0 и 2:1 — дома, 3:2 — на выезде).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Нью-Йорк Сити» — коэффициент на победу хозяев составляет 1,55.

За победу «Реал Солт-Лейк» предлагают 6,00, а ничью оценивают с коэффициентом 4,40.

Команда из Нью-Йорка находится на ходу — 4-е победы при одной ничьей, 10-ть забитых мячей в 5-и играх. По всей видимости, чтобы сохранить лидирующую позицию, команда Вийера одержит победу. К тому же, выездные поединки «Реал Солт-Лейк» удаются не очень.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram