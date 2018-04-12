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    «Нью-Йорк Сити» сохранит лидирующую позицию

    «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз и ставки на матч чемпионата МЛС по футболу 12 апреля

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    Футболисты «Нью-Йорк Сити»
    nycfc.com
    12 апреля в очередном матче МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк». Начало встречи — в 02:00 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт-Лейк».

    «Нью-Йорк Сити»

    Футболисты Патрика Виейра уже успели провести пять поединков в этом сезоне. В этих встречах клуб из Нью-Йорка одержал 4-е победы и один раз сыграл вничью.

    На старте чемпионата на выезде был повержен «Канзас Сити» (2:0), в следующем туре «Нью-Йорк Сити» на своем поле одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1. Затем, также дома, переиграл «Остин» — 2:0.

    Потом на выезде поделил очки с «Нью Ингланд Революшн» (2:2), а в последнем туре подопечные Вийера нанесли поражение «Сан-Хосе Ертквейкс» (2:1) в гостях.

    Ближайшие события

    На данный момент «Нью-Йорк Сити» занимает первое место в Восточной конференции и имеет в своем активе 13-ть баллов, «Аталанта Юнайтед» отстает всего лишь на один пункт.

    Под вопросом принять участие в предстоящем поединке у экс-игрока сборной Испании Давида Вильи, который успел принять участие в 2-х матчах и отметился одним забитым мячом.

    В сезоне 2017 «Нью-Йорк Сити» занял второе место в Восточной конференции, но в полуфинале конференции проиграл «Коламбус Крю» (1:4 и 2:0).

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал», как и его оппонент, успел провести 5-ть матчей. В которых одержал 2-е победы, столько же встреч проиграл и один раз сыграл вничью.

    В первом туре первенства «Royals» на выезде сыграл с «Далласом» со счетом 1:1. В следующем игровом дне был повержен на своем поле «Лос-Анджелесом» — 1:5. Затем одержал викторию над «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:0) дома.

    Проиграл победителю прошлого сезона «Торонто» на его поле со счетом 1:3. И в крайнем туре чемпионата нанес домашнее поражение «Ванкуверу» — 2:1.

    После 5-ти проведенных матчей «Реал Солт-Лейк» с 7-ю очками расположился на 4-й строке в Западной конференции и отстает от первого места на 6-ть пунктов. В прошлом сезоне «Реал» занял 8-е место в своей конференции и не попал в плей-офф.

    1,55победа «Нью-Йорк Сити»

    Примечательно, что между собой оппоненты провели 3-и поединка в МЛС и во всех встречах победу праздновал «Реал Солт-Лейк» (2:0 и 2:1 — дома, 3:2 — на выезде).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Нью-Йорк Сити» — коэффициент на победу хозяев составляет 1,55.

    За победу «Реал Солт-Лейк» предлагают 6,00, а ничью оценивают с коэффициентом 4,40.

    Команда из Нью-Йорка находится на ходу — 4-е победы при одной ничьей, 10-ть забитых мячей в 5-и играх. По всей видимости, чтобы сохранить лидирующую позицию, команда Вийера одержит победу. К тому же, выездные поединки «Реал Солт-Лейк» удаются не очень.

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