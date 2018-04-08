«Реал Мадрид» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанского чемпионата 8 апреля

«Реал Мадрид»

«Галактикос» набрали потрясную форму и «жучат» всех подряд. За последние пять матчей на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» наколотил в ворота соперников 25 голов. 25 голов, Макс! А если учесть еще «трешку» в ворота «Ювентуса» на выезде, становится страшно за «старушку» в Испании.

Ситуация на чужих стадионах не такая «айсовая», но тоже начинает исправляться: не без труда, но все-таки был обыграл «Эйбар» (2:1), аналогично по игре был наказан «Лас-Пальмас» (3:0).

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Теперь по личностям. Гол Криштиану в ворота «Ювентуса» не поразил только Ибрагимовича, у всех остальных был культурный и не очень шок. Кажется, даже в Кении в этот день было больше преждевременных родов.

Причем сама игра против «бьянконери» была построена крайне грамотно. Гол Роналду на 3-й минуте дал психологическое преимущество мадридцам, и они до конца первой половины могли вообще не напрягаться (3 удара, 1 – в створ).

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Вторые 45 минут «Реал Мадрид» играл очень сильно: 11 выстрелов, 5 из которых направил непосредственно в ворота. При этом сладкая трудовая парочка Каземиро – Кроос обеспечила спокойствие своему вратарю (всего одно попадание от «Юве» во втором тайме).

«Атлетико»

«Матрасники» тоже сыграли довольно неплохо в Лиге Европы. Старт поединка против лиссабонского «Спортинга» был ошеломляющим – Коке забил уже в первой толковой атаке (1-я минута матча).

Сняв нервозность, мадридцы продолжили играть в своем стиле: грамотное расположение, прессинг, применяли умение гасить атаки соперника еще в зародыше. Причем Диего Симеоне сделал ставку на равное ведение игры.

В первом и втором таймах «Атлетико» нанес по 3 удара в створ., а владение мячом колебалось от 44% до 46%. До конца первой 45-минутки «матрасникам» удалось отличиться еще раз и при этом по традиции не пропустить.

В чемпионате Испании ситуация не такая уж и радужная, как может показаться. Проигрыши «Барселоне» (0:1) и «Вильярреалу» (1:2) сократили преимущество перед «Реалом» и дали ему шанс.

Заметим, что на выезде команда Диего Симеоне в среднем наносит чуть более девяти ударов за матч, но имеет неплохую точность (43,5%) и просто потрясающую реализацию (18,1%).

Прогноз

1,77«1Х + ТМ 3,5»

Разница между клубами сейчас четыре очка. Только у «Реала» более сложный календарь на финишной прямой сезона. Последние четыре тура – это матчи против «Барсы», «Севильи», «Вильярреала» и крепкой «Сельты». Не забываем про вполне вероятный проход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Это и вводит элемент непредсказуемости этого поединка: с одной стороны, Симеоне может рискнуть и надавить на усталость «галактикос», с другой – привычно для себя не раскрываться и выжать ничью или даже победу в одном моменте.

Мы более склонны ко второму варианту, ведь Симеоне очень практичный тренер и «не думает о секундах свысока» — внимательно относится к деталям. Потому самыми вероятными ставками считаем «Удары: П1» и «1Х + ТМ 3,5» за 1,77.

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