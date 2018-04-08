«Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 апреля

«Локомотив»

«Железнодорожники», проиграв в прошлом туре «Амкару» со счетом 1:2 (матч прошел в Москве, но считался выездным), позволили «Спартаку» сократить отставание до 2-х очков. Но «Локомотив» имеет одну встречу в запасе.

После зимы «красно-зеленые» преодолели 1/16 финала ЛЕ, обыграв в 2-х поединках французскую «Ниццу» — 3:2 и 1:0. Затем в рамках РФПЛ на своем поле поделили очки с «Спартаком» (0:0). В 1/8 финала были биты испанским «Атлетиком» (0:3 и 1:5), между этими играми одержали верх над «Уралом» (2:0) в гостях.

В 23-х матчах российского первенства команда Семина положила в свою копилку 49-ть баллов и занимает на данный момент первое место в турнирке. Московский «Спартак» отстает на 2-а, ЦСКА на 5-ть, а «Зенит» на 7-м очков.

В этом сезоне «паровоз» проиграл 2-е встречи на своей арене — «Тосно» (0:2) и «Амкару» (0:1). 11-ть домашних поединков принесли «Локомотиву» 25-ть баллов из 49-ть общих.

«Ростов»

«Желто-синие» имеют серию без побед, которая на данный момент составляет уже 4-е поединка. После победы, еще в прошлом году над «Уфой» — 1:0, подопечные Карпина 2-е встречи сыграли вничью и 2-е проиграли.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Стартовую игру 2018 года, которая прошла в Краснодаре, «комбайнеры» проиграли одноименному клубу со счетом 1:3. 2-а следующих матча свели вничью: «Зенит» (0:0) дома и «Арсенал» Тула (2:2) на выезде.

Домашний поединок 24-го тура против ЦСКА закончился поражением со счетом 1:2. «Сельмаши» сейчас с 27-ю очками — 12-е, но до 13-го «Амкара» — 2-а балла.

На выезде ростовский клуб имеет 8-матчевую серию без побед. В этих поединках «Ростов» смог добыть только 2-е ничьи. В 12-ти гостевых встречах «желто-синие» заработали 13-ть очков, правда, 11-ть еще на старте чемпионата.

Примечательно, но «Ростов» не проигрывает в Москве «Локомотиву» уже в 2-х сезонах подряд, победа — 2:0 и ничья — 0:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,88 — 3,30 — 5,00.

Оппоненты и решают разные задачи, «Локо» — рвется к чемпионству, а «Ростов» пытается сохранить прописку в РФПЛ. Предпочтение отдадим «железнодорожникам», которым нельзя терять очки, ведь в случаи их поражения и победы «Спартака», они потеряют лидерство.

Наш прогноз — победа «Локомотива» за 1,88.

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