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    Нагельсманн победит во Франкфурте

    «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля

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    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн
    achtzehn99.de
    В воскресенье, 8 апреля, «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» примет «Хоффенхайм» в рамках 29-го тура Бундеслиги. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Хоффенхайм».

    «Айнтрахт»

    Франкфурт в прошлом туре проиграл «Вердеру» (1:2) в Бремене и значительно ухудшил свои шансы в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    В оставшихся шести турах «Айнтрахту» предстоит четыре раза встретиться с командами из топ-7, причем три матча пройдут на выезде, а гостевые матчи для Нико Ковача — серьезная проблема в текущем сезоне.

    Впрочем, ближайший поединок «Айнтрахт» проведет на своем поле, а дома франкфуртцы выиграли пять последних матчей и являются лучшей «домашней» командой лиги в 2018 году.

    «Хоффенхайм»

    Ближайшие события

    Правда, «Хоффенхайму» также есть чем похвастать. Команда Юлиана Нагельсманна, которая еще в середине сезона чередовала ничейные результаты с поражениями, сейчас все больше напоминает тот «Хоффе», который год назад боролся за третье место.

    «Сине-белые» не проигрывают уже в пяти матчах кряду, а на выходных разорвали на части «Кельн» (6:0). Да, «козлы» в этом сезоне уверенно стоят на вылет, но во второй половине сезона смотрятся не так уж и безнадежно. Ошибки обороны гостей и разрывы между линиями позволяли атаке «Хоффенхайма» делать все, что только вздумается. В итоге в ворота Тимо Хорна влетело шесть мячей, но могло быть намного больше.

    После этой победы и осечек «Байера» с «Айнтрахтом» отставание «Хоффе» от четвертого места сократилось до четырех очков. Не катастрофично, если учесть, что впереди еще шесть матчей, в которых команда Нагельсманна трижды сыграет против прямых конкурентов.

    Прогноз

    В пользу «Хоффе» говорит и статистика — для «крестьян» франкфуртцы являются одним из самых любимых соперников (восемь побед). Только «Ганновер» «Хоффенхайм» обыгрывает чаще (10 побед). Плюс ко всему, при Нагельсманне «Хоффенхайм» не только не проигрывает во Франкфурте, но и не пропускает.

    3,00Победа «Хоффенхайма»

    Несмотря на это, букмекеры отдают предпочтение хозяевам: 2,37 — 3,39 — 3,00.

    Мы же рискнем поставить на набравших ход и максимально мотивированных гостей.

    При этом парад голов ждать не стоит — с ноября 2015-го «Айнтрахт» и «Хоффе» ни разу не «пробили» «верх». ТМ 2,5 за 2,13 и гости не проиграют и ТМ 3,5 за 2,26.

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