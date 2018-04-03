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    Продлит ли «Фиорентина» серию побед на «Фриули»?

    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля

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    Футболисты «Фиорентины»
    Футболисты «Фиорентины»
    chieftain.com
    Во вторник, 3 апреля, «Удинезе» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках перенесенного матча 27-го тура итальянской Серии A. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фриули», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».

    «Удинезе»

    «Удинезе» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 33 очка.

    «Зебры» находятся на расстоянии девяти баллов от зоны вылета, хотя расслабляться им рано, учитывая нынешнюю форму.

    В шести последних матчах подопечные Массимо Оддо проиграли «Торино» (0:2), «Роме» (0:2), «Сампдории» (1:2), «Ювентусу» (0:2), «Сассуоло» (1:2) и «Аталанте» (0:2).

    В лазарете «Удинезе» на данный момент находятся Кевин Лазанья, Валон Бехрами и Секо Фофана.

    «Фиорентина»

    Ближайшие события

    Футболисты «Фиорентины» расположились на девятой позиции в турнирной таблице Серии A. В 29 сыгранных турах команда набрала 44 очка.

    «Фиалки» реально претендуют на попадание в зону еврокубков, ведь проигрывают шестом месту всего шесть баллов, которые можно быстро отыграть.

    На данный момент на счету команды Стефано Пиоли серия из четырех побед кряду, за время которой она обыграла «Кьево» (1:0), «Беневенто» (1:0), «Торино» (2:1) и «Кротоне» (2:0).

    Среди травмированных у «фиалок» значатся Милан Бадель и Сириль Теро.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фиорентины» — 2,25, победа «Удинезе» — 3,30, ничья – 3,30.

    1,81Тотал голов меньше 2,5

    Очевидно, что «фиалки» сыграют на «Фриули» в статусе фаворита, но заранее отдавать им победу мы бы не стали.

    Подопечные Стефано Пиоли действительно одержали четыре победы подряд, но ни одна из них не была убедительной, хотя среди соперников преимущественно были аутсайдеры.

    В то же время «зебры» слишком часто проигрывают, но не сказать, что в их игре все безнадежно. Даже против «Ромы» и «Ювентуса» они выглядели достойно.

    Учитывая все вышесказанное, мы ожидаем довольно серьезной борьбы, при которой команды вряд ли порадуют результативной игрой. Ставим на «тотал голов меньше 2,5» за 1,81.

    1,84Тотал первого тайма меньше 1

    Также можно присмотреться к ставке «тотал первого тайма меньше 1» за 1,84. Так, в четырех последних матчах с участием «Фиорентины» ни в одном из первых таймов команды не забили больше одного мяча.

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