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    Возьмет ли «Рубин» реванш в Екатеринбурге?

    «Урал» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля

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    Футболисты «Урала»
    Футболисты «Урала»
    В воскресенье, 1 апреля, «Урал» на своем новом стадионе примет «Рубин» в рамках 24-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Урал» — «Рубин».

    «Урал»

    «Урал» в 23-м туре РФПЛ одержал первую крупную победу в элитном дивизионе, разгромив в гостях «СКА-Хабаровск» (3:0). «Шмели» выглядели мастеровитее «армейцев» и добились победы благодаря дублю Владимира Ильина и голу Отмана Эль Кабира.

    Во время международной паузы команда Александра Тарханова отправилась в знакомый Пафос, где занималась девять дней и провела три спарринга — 22-го марта «Урал» обыграл АЕЛ из Лимассола (2:0) благодаря голам новичка Дмитрия Хомченовского и игрока «молодежки» Николая Сидоркина, а 26-го двумя разными составами разгромил середняков второго кипрского дивизиона «Кармиотиссу» (9:1 с дублями Эрика Бикфалви и Эль Кабира) и АЕЗ (4:1 с хет-триком Алексея Евсеева).

    29 марта «Урал» вернулся в Екатеринбург и продолжил подготовку к игре с «Рубином» в манеже. Известно, что предстоящий матч (впрочем, как и весь сезон) точно пропустит защитник Владимир Хозин. Все остальные — в строю.

    «Рубин»

    Ближайшие события

    «Рубин» перед международным перерывом уступил «Спартаку» (1:2). Казанцы могли рассчитывать на большее, но у «красно-белых» потрясающий матч провели Софьян Ханни и Луис Адриано. Первый создавал остроту практически после каждого касания с мячом, организовывал моменты для себя и для партнеров и открыл счет в матче, а второй упустил шикарный шанс на исходе первого тайма, но полностью реабилитировался после перерыва, забив победный гол.

    Паузу в чемпионате казанцы заполнили мини-сбором в Сочи, который стартовал 22-го марта и продлится до субботы. За это время подопечные Курбана Бердыева провели один спарринг, обыграв московский «Локомотив» со счетом 1:0 благодаря раннему голу Рифата Жемалетдинова, точно пробившего с линии штрафной.

    В Екатеринбург «Рубин» отправится 31-го марта в сильнейшем составе, под вопросом лишь участие полузащитника Руслана Камболова, который получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Рубину», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 3,30 — 2,90 — 2,65.

    1,77«Урал» не проиграет и ТМ 3,5

    Встреча первого круга, прошедшая в Казани 17 сентября, завершилась минимальной победой гостей благодаря позднему голу Бикфалви. Считаем, что «Урал» способен огорчить претендента на зону еврокубков и на этот раз. Благо, с атакой у «шмелей», как показали последние спарринги, все нормально. Ставим на победу хозяев с форой 0 за 2,20 и «Урал» не проиграет и ТМ 3,5 за приличные 1,77.

    Также рекомендуем обратить внимание на ставку победа «Урала» в один мяч или ничья за 1,78.

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