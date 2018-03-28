Исландия – Перу. Прогноз и ставки на товарищеский матч 28 марта

Исландия

Чемпионат мира в России станет для сборной Исландии вторым крупным международным турниром подряд. После четверть финала на Чемпионате Европы все стали смотреть на островитян как на реально опасный коллектив.

Несмотря на сотворенную сенсацию, некоторые эксперты отмечают, что игра исландцев довольно примитивна и основана на силовых качествах. Да и товарищеские матчи команды Хеймира Хадльгримссона показывают, что отсутствие должной мотивации приводит к снижению результата.

Все прогнозы на спорт

Например, в последнем товарняке сборная Исландии крупно проиграла мексиканцам (0:3). Игра была, в целом, равной (9-13 по ударам, 5-4 по попаданиям). Только мексиканцы серьезно отнеслись к спаррингу, а исландцы сваляли дурака, что с ними периодически бывает в неофициальных поединках.

Перу

«Инки» тоже квалифицировались на чемпионат мира в России. Но они достигли этого только после стыковых поединков против сборной Новой Зеландии.

В первом стыке на «Вестпаке» команды выдали унылую «нулевку». На двоих было всего три удара в створ – все на счету сборной Перу. Было много борьбы (15-14 по фолам) и обоюдное «мешание» играть по-человечески.

Ответку в Лиме было смотреть поинтереснее. Нет, суть игры не поменялась – было еще больше борьбы (19-21 по нарушениям) и меньше моментов (8-4 по ударам). Но сборная Перу хотя бы смогла забить, причем дважды. Так она и попала на Чемпионат мира.

Последний товарняк против Хорватии «бело-красные» выиграли с таким же счетом (2:0), но смотрелись они откровенно слабо (7-16 по ударам, 2-9 по угловым).

Прогноз

Первое, на что предлагаем поставить, это «Фолы: ТБ 19,5». По нашему мнению, это самая верная ставка. Коэффициенты можно будет найти в лайве или за час-два до матча.

2,03«Обе забьют»

У перуанцев намного лучше статистика в товарищеских матчах – пять побед подряд. Но серьезный соперник был только один – сборная Хорватии. У исландцев всего две победы в последних пяти товарищеских играх. Поскольку матч будет проходить на нейтральном поле, преимущества у одной из команд не будет.

Что должно привести к ошибкам с обеих сторон. Посему наша вторая ставка – «обе забьют» за 2,03.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram