Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта

Россия

Сборная России на правах хозяйки ЧМ-2018 последние два года преимущественно проводит товарищеские матчи. Исключением стал лишь Кубок Конфедераций, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы, победив Новую Зеландию (2:0), но проиграв Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Осенью прошлого года россияне провели четыре контрольные встречи. К позитиву можно отнести победу над Южной Кореей (4:2) и ничью с Испанией (3:3). А вот ничья с Ираном (1:1) и поражение от Аргентины (0:1) принесли меньше положительных эмоций.

Накануне сборная России на «Лужниках» принимала Бразилию, которой уступила 0:3, пропустив все голы во втором тайме. Игра команды не вызвала восторга. Более того, счет мог бы быть еще крупнее, если бы не хорошая игра Игоря Акинфеева.

За российскую команду не смогут сыграть травмированные Виктор Васин, Георгий Джикия и Александр Кокорин.

Франция

Футболисты сборной Франции вышли на чемпионат мира, заняв первое место в своей отборочной группе A.

Подопечные Дидье Дешама сумели опередить шведов, нидерландцев, болгар, люксембуржцев и белорусов, потерпев всего одно поражение.

Осенью прошлого года «голубые» провели два товарищеских матча. В первом из них они одержали победу над Уэльсом (2:0), а во втором разошлись миром с Германией (2:2), пропустив на последних секундах встречи.

Накануне французы на своем поле довольно неожиданно проиграли Колумбии (2:3). Хозяева вели в счете 2:0, но затем расслабились, что привело к провалу.

В лазарете сборной Франции находятся Левен Кюрзава, Мусса Сиссоко, Кингсли Коман, Стивен Нзонзи, Набиль Фекир и Александр Ляказетт.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Франции – 1,55, победа сборной России – 6,50, ничья – 3,90.

1,70Индивидуальный тотал Франции больше 1,5

Очевидно, что по подбору футболистов французы значительно превосходят россиян. С этим фактом вряд ли кто-то будет спорить.

Даже на выезде Франция должна побеждать, но, как показал матч против Колумбии, и в ее игре наступают спады.

Если говорить о команде Станислава Черчесова, то у нее большие проблемы в обороне, которую на «Лужниках» бразильцы практически не замечали и всячески издевались над Игорем Акинфеевым.

Что-то нам подсказывает, что быстро решить все проблемы у россиян не получится, поэтому предлагаем ставить на «индивидуальный тотал Франции больше 1,5» за 1,70.

1,98Обе команды забьют

Также интересно смотрится ставка «обе команды забьют» за 1,98. Да, Россия не забила Бразилии, но в Санкт-Петербурге должна реабилитироваться. Нам кажется, что хозяева могут рискнуть и сыграть более открыто, тем более что терять им нечего.

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