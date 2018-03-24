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    Мешок с голами оставлен до лучших времен

    Швеция – Чили. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 24 марта

    Товарищеские матчи Сборная Швеции Сборная Чили
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    Йанне Андерссон
    Йанне Андерссон
    Aftonbladet
    В рамках товарищеской встречи сборная Швеции примет сборную Чили. Матч состоится 24 марта и начнется в 20:00 мск. Прогноз на Швеция – Чили.

    Швеция

    В отборочной группе А сборная Швеции смогла набрать 19 пунктов в десяти матчах. Этого хватило для второго места, которое «три короны» выбороли по дополнительным показателям у сборной Нидерландов.

    В стыках «сине-желтым» попалась суровая сборная Италии, которую начинало пошатывать в игровом плане. Команда Йанне Андерссона этим сполна воспользовалась: в равной игре в Стокгольме Швеция смогла вырвать минимальную победу (1:0), в Милане смогла отстоять нулевую ничью.

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    После стыков «три короны» сыграли два товарняка: против Эстонии (1:1) и Дании (победа 1:0). В обоих матчах шведы забивали в самом конце поединка. Только против датчан не было столько моментов, как против Эстонцев.

    Чили

    Чилийцы не смогли квалифицироваться на Чемпионат мира в России. В упорной борьбе они уступили футболистам из Аргентины, Колумбии и Перу. Три проигрыша в четырех последних матчах отбора сделали разницу.

    Ближайшие события

    Сначала подопечные Рэйнальдо Руэда крупно влетели Парагваю 0:3. Потом Боливии – 0:1. А в последнем туре опять получили «трешку», но уже от Бразилии (0:3). Единственным светлым пятном финишной прямой отборочной группы можно назвать вымученную победу над Эквадором (2:1).

    Во всех этих поединках сборная Чили выглядела хуже своих соперников: меньше ударов, меньше движения. Например, в играх с Парагваем и Боливией «красная команда» не смогла попасть по воротам больше двух раз. С «пентакампеонами» они всего лишь раз потревожили стоявшего на воротах Эдерсона.

    Прогноз

    1,60«ТМ 2,5»

    Футбольные власти Швеции пошли довольно практичным и логичным путем. Поскольку им в группе Чемпионата мира играть с Мексикой, они решили сосредоточиться на южноамериканских командах. Ведь с Германией особо не поконкурируешь, а с мексиканцами и южнокорейцами – вполне можно.

    Считаем, что изобилия голов не будет. В последних пяти матчах шведов был пробит тотал меньше 2,5. Чилийцы с горем пополам попадают по воротам соперников 2-3 раза за 90 минут. Потому самой выгодной видим ставку на «ТМ 2,5» за 1,60.

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