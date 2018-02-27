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    Тактика сработает и в этот раз

    «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Англии 27 февраля

    Кубок Англии Футбол Англии Суонси Шеффилд Уэнсдей
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    Шон Клэр
    Шон Клэр
    27 февраля в ответном матче 1/8 Кубка Англии «Суонси» примет на «Либерти» «Шеффилд Уэнсдей». Начало поединка в 23:05 мск. Прогноз на «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей».

    «Суонси»

    «Суонси» вынырнул с дна турнирной таблицы Премьер-лиги и нацелился на сохранение прописки в высшем дивизионе. Команда Карлоса Карвальяла смогла осуществить свой дерзкий план только благодаря поддержке родных трибун.

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    Последние пять матчей с учетом кубковых «Суонси» выиграл и не заметил, что среди соперников значились «Арсенал» (3:1) и «Ливерпуль» (1:0). На выезде что в Премьер-лиге, что в Кубке дела идут не так хорошо. В АПЛ – всего две победы, в Кубке Англии – трижды играли только вничью.

    Это вполне умышленная тактика Карвальяла. «Вулверхэмптон» выиграли благодаря штурму в первом тайме ответного матча на «Либерти» (2:1), а «Ноттс Каунти» вообще разнесли в пух и прах и установили рекорд нынешнего турнира (8:1).

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Совы» больше сосредоточены на Кубке Англии. В Чемпионшипе особых задач команда Йоса Лухукая не решает, главное – не провалить оставшиеся матчи и не вылететь. А все возможно – следующие игры у его подопечных с конкурентами и командами из верхней части турнирной таблицы.

    Ближайшие события

    Если перед домашним матчем с «лебедями» в Кубке «Шеффилд Уэнсдей» был на эмоциональном подъеме (победа над «Дерби Каунти» в Чемпионшипе 2:0), то последние два матча опустили его с небес на землю (два поражения и суммарные шесть пропущенных).

    В 1/16 «совы» одолели ближайшего конкурента в чемпионате «Рединг» 3:1. «Шеффилд» хуже играет на выезде, потому решил все дома. Но такой же трюк не прошел с «лебедями», и над командой Лухукая навис дамоклов меч.

    Прогноз

    2,04Ф1 (-0,75)

    Первая игра прошла по сценарию команды Карвальяла: подстроиться под соперника и не дать ему сыграть в свою силу. Так и вышло: 11-11 по ударам, 4-4 по ударам в створ, 6-6 по угловым. Также стоит отметить защитную линию «Суонси» — она пять раз поймала в офсайд атакеров противника.

    Нулевка в первом матче была хороша для «лебедей» со всех сторон – «Шеффилд» привык забивать дома гораздо чаще (23 гола в Чемпионшипе). Нападающие «словят» эмоциональный накал и могут перегореть. Да и класс игроков «Суонси» выше.

    Потому наш выбор – «Ф1 (-0,75)» за 2,04.

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