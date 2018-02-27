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    «Реал» выстрелит и попадет в «положение»

    «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 27 февраля

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» 27 февраля примет «Реал Мадрид». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Эспаньол» — «Реал Мадрид».

    «Эспаньол»

    Команда Кике Флореса подходит к поединку с «Реалом» в неплохой форме. В последних десяти играх Ла Лиги «попугаи» проиграли всего два раза. Четыре последних матча подряд они сыграли вничью. И главное достижение этой серии – «мировая» с «Барселоной» (1:1).

    Эти матчи показывают, что для «Эспаньола» и его тренера важнее иметь «синицу в руках», а «журавль» их не интересует. Потому не удивительно, что на «попугаев» ходят относительно мало – в среднем около 22 тысяч болельщиков на матч.

    Ведь команда Кике Санчеса Флореса находится на последнем месте в Примере по количеству ударов по воротам соперника – всего 239 за 25 матчей. Большинство приходится на родной стадион – 149 ударов (11,46 в среднем).

    «Реал Мадрид»

    Коллектив Зинедина Зидана, наоборот, бьет в Примере больше остальных – 463 удара (18,52 в среднем). И пусть на выезде этот показатель значительно меньше, чем дома (189 ударов против 274), точность немного выше именно на чужих стадионах – 42,3% против 41,2%.

    Ближайшие события

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После ничьей с «Леванте» «Реал Мадрид» сыграл пять игр во всех турнирах. «Галактикос» за этот период удалось наколотить в ворота соперников 20 голов! Особенно старался Криштиану Роналду, и многие эксперты уже подловили Зидана на много кратном использовании этого приема (вывод португальца на пик формы к весне).

    В последнем матче против «Алавеса» Кри Ро оформил дубль, а вся команда нанесла 25 ударов по воротам «лисиц». Но сосредоточимся на последней выездной игре против «Леганеса» (3:1). Если дома «Реал» даже добавляет во вторых таймах и просто разносит соперников, то на чужой траве Зидан делает ставку на стартовый спурт.

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    Это показал матч против «Леганеса»: в первой половине игры – 5 ударов в створ и два гола уже к средине тайма, во второй половине – всего 2 попадания, из которых 1 – это пенальти на 90-й минуте.

    Прогноз

    Если Вы любите разносторонние ставки, предлагаем Вам поставить на победу «Реала» по ударам. Из приведенной выше статистики видно, что такая ставка небезосновательна. Даже с учетом того, что на выезде мадридцы играют спокойнее.

    1,752 тайм: П2

    Еще одной интересной ставкой считаем победу «Реала» по офсайдам. «Сливочные» находятся на третьем месте по количеству офсайдов в этом сезоне Примеры – 77. Правда, тут есть определенный риск – большинство попаданий в положение «вне игры» приходится на домашние игры «Реала» — 50.

    Для любителей простых и проверенных исходов предлагаем поставить на «2 тайм: П2» за 1,75.

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