Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Вспышка с фланга

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английского чемпионата по футболу 11-го февраля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо
    Getty Images
    27-й тур английской Премьер-лиги 11 февраля устроит встречу на поле «Сент-Джеймс Парк» местного «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». Крэйг Поусон просвистит начало поединка в 17:15 по Москве. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

    «Ньюкасл»

    «Джорджи» не выиграли ни одного матча в рамках АПЛ из последних восьми на своем стадионе. В последнее время хоть очки стали набирать – до 21-го тура была серия из пяти домашних поражений подряд. Сейчас у команды Бенитеса другая серия – три ничьи на «Сент-Джеймс Парк» кряду.

    Последняя из них была против «Бернли» (1:1). Смотрящим саму игру могло показаться, что «сороки» владели преимуществом. На самом деле, только на словах: 14-11 по ударам, 4-2 по попаданиям в створ. К тому же второй тайм прошел хуже первого по эффективности – всего один удар в створ.

    26-й тур «Ньюкасл» проводил на выезде против «Кристал Пэлас». И снова вторая половина получилась намного хуже. В первом тайме «черно-белые» больше владели мячом (54%) и атаковали (7 ударов, 6 – в створ). Выдавили гол и сели в оборону. Вторые 45 минут мяча практически не видели (38%) и всего два раза попали в рамку ворот соперника.

    Календарь и таблица АПЛ

    Даже матч против «Челси» в Кубке Англии показал эту тенденцию к «проседанию» во втором тайме. Снова ставка на блицкриг (6 ударов, 5 – в рамку), но без забитого гола. Однако даже пропустив два мяча, «Ньюкасл» сел глубже: 36% контроля и один удар в створ.

    «Манчестер Юнайтед»

    Мы настолько старые, что помним результативность «Юнайтед» в начале нынешнего сезона, когда за стартовые пять туров «дьяволы» трижды выносили своих соперников по 4:0. Сейчас уже два гола рассматриваются их болельщиками как прекрасный результат. Только в одном матче из последних 11-ти «Манчестер Юнайтед» забил больше двух голов.

    Ближайшие события

    Мы указали на недостаток физухи у «Ньюкасла». У команды Моуриньо с этим полный порядок. С другим проблемы – в первом тайме тормозят. Зато во втором прибавляют: в последних пяти матчах, в которых «Юнайтед» забивал, девять голов из 12-ти он занес во вторых таймах.

    Аналитики из «Who Scored» пошуршали над статистикой пропущенных у «Ньюкасла» и забитых у «Манчестер Юнайтед». Оказалось, что большинство голов «красных дьяволов» пришли с флангов. И надо же – большинство пропущенный у «сорок» тоже оттуда.

    Прогноз

    2,06«2 тайм: П2»

    Сейчас команда Бенитеса висит над пропастью – до зоны вылета всего одно очко, а впереди матчи с конкурентами чередуются с играми против грандов АПЛ. Потому предполагаем, что испанский наставник «Ньюкасла» предпочтет синицу в руках и не станет рвать в атаку. Предлагаем ставку «2 тайм: П2» за 2,06.

    Для разнообразия снова рискуем предложить Вам специфическую ставку. Рекомендуем порыться в линиях зарубежных контор и поставить на гол «МЮ» после фланговой атаки. Уверены, что кэф на такой исход будет приличным.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ювентус» гостит во Флоренции
  • 10,21
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов