«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английского чемпионата по футболу 11-го февраля

«Ньюкасл»

«Джорджи» не выиграли ни одного матча в рамках АПЛ из последних восьми на своем стадионе. В последнее время хоть очки стали набирать – до 21-го тура была серия из пяти домашних поражений подряд. Сейчас у команды Бенитеса другая серия – три ничьи на «Сент-Джеймс Парк» кряду.

Последняя из них была против «Бернли» (1:1). Смотрящим саму игру могло показаться, что «сороки» владели преимуществом. На самом деле, только на словах: 14-11 по ударам, 4-2 по попаданиям в створ. К тому же второй тайм прошел хуже первого по эффективности – всего один удар в створ.

26-й тур «Ньюкасл» проводил на выезде против «Кристал Пэлас». И снова вторая половина получилась намного хуже. В первом тайме «черно-белые» больше владели мячом (54%) и атаковали (7 ударов, 6 – в створ). Выдавили гол и сели в оборону. Вторые 45 минут мяча практически не видели (38%) и всего два раза попали в рамку ворот соперника.

Календарь и таблица АПЛ

Даже матч против «Челси» в Кубке Англии показал эту тенденцию к «проседанию» во втором тайме. Снова ставка на блицкриг (6 ударов, 5 – в рамку), но без забитого гола. Однако даже пропустив два мяча, «Ньюкасл» сел глубже: 36% контроля и один удар в створ.

«Манчестер Юнайтед»

Мы настолько старые, что помним результативность «Юнайтед» в начале нынешнего сезона, когда за стартовые пять туров «дьяволы» трижды выносили своих соперников по 4:0. Сейчас уже два гола рассматриваются их болельщиками как прекрасный результат. Только в одном матче из последних 11-ти «Манчестер Юнайтед» забил больше двух голов.

Мы указали на недостаток физухи у «Ньюкасла». У команды Моуриньо с этим полный порядок. С другим проблемы – в первом тайме тормозят. Зато во втором прибавляют: в последних пяти матчах, в которых «Юнайтед» забивал, девять голов из 12-ти он занес во вторых таймах.

Аналитики из «Who Scored» пошуршали над статистикой пропущенных у «Ньюкасла» и забитых у «Манчестер Юнайтед». Оказалось, что большинство голов «красных дьяволов» пришли с флангов. И надо же – большинство пропущенный у «сорок» тоже оттуда.

Прогноз

2,06«2 тайм: П2»

Сейчас команда Бенитеса висит над пропастью – до зоны вылета всего одно очко, а впереди матчи с конкурентами чередуются с играми против грандов АПЛ. Потому предполагаем, что испанский наставник «Ньюкасла» предпочтет синицу в руках и не станет рвать в атаку. Предлагаем ставку «2 тайм: П2» за 2,06.

Для разнообразия снова рискуем предложить Вам специфическую ставку. Рекомендуем порыться в линиях зарубежных контор и поставить на гол «МЮ» после фланговой атаки. Уверены, что кэф на такой исход будет приличным.

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