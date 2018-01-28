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    «Челси» реабилитируется за поражение от «Арсенала»

    «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 28 января

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    Кубок Англии — единственная реальная цель этого сезона для команды Конте
    Кубок Англии — единственная реальная цель этого сезона для команды Конте
    AS
    В воскресенье, 28 января, «Челси» на «Стамфорд Бридж» примет «Ньюкасл» в рамках четвертого раунда (1/16 финала) Кубка Англии. Начало встречи в 16:30 по мск. Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл».

    «Челси»

    «Челси» подходит к этому поединку не в лучшем состоянии духа. Подопечные Антонио Конте на текущей неделе не сумели пробиться в финал Кубка английской Лиги, чем потеряли шансы на завоевание еще одного трофея, ведь отстоять титул в Премьер-лиге в свете 15-очкового отставания от лидера «Манчестер Сити» не представляется возможным. В решающий матч турнира своих земляков по городу не пустил «Арсенал», который после гостевых 0:0 сумел победить на своем поле 2:1, хотя пропустил мяч в свои ворота уже на 7-й минуте игры.

    Ближайшие события

    Посему клубу Романа Абрамовича важно продолжать борьбу за Кубок Англии, особенно с учетом того, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ему предстоит встретиться против почти не знающей поражений в текущем сезоне «Барселоны», а значит старейшее футбольное первенство в мире остается единственной более-менее реалистичной целью для команды. Утверждать подобное дает еще большие основания нынешняя форма «Челси» — только две победы в семи предыдущих поединках во всех турнирах. Посему если коллектив Конте вдруг потерпит поражение в четвертом раунде, то для него сезон рискует по сути закончиться уже сейчас.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкаслу» о таких проблемах, которые переживает его соперник по 1/16 финала Кубка Англии, приходится только мечтать, ведь подопечные Рафаэля Бенитеса ведут напряженную борьбу за выживание в Премьер-лиге, куда пробились не далее как прошлой весной. При этом сейчас ситуация для «Сорок» выглядит лучше, тогда как период с середины сентября до конца года вышел просто ужасным — лишь две победы в 16 поединках во всех турнирах при четырех ничьих. Из-за этого команда встретила Новый год в зоне вылета АПЛ.

    3,50«Челси» выиграет оба тайма Однако в 2018 году дела «Юнайтед» пошли на лад, поскольку уже в первых двух матчах января ему удалось одержать две победы кряду — над «Сток Сити» (1:0) в чемпионате и «Лутоном» (3:1) в кубке страны. Далее последовала ничья против «Суонси» (1:1), а также поражение от «Манчестер Сити» (1:3), за которое никто не вправе винить коллектив, в национальном первенстве. Такие результаты позволили не только выбраться из зоны вылета на 15-е место в одном балле от нее, но и выйти в четвертый раунд старейшего турнира в мире.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно видят фаворитов в команде хозяев, коэффициент н победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья, а значит и переигровка поединка, — в 4,20. Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет оба тайма за 3,50.

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