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    Эммет нанесет Мерфи первое поражение в карьере?

    Эммет — Мерфи. Ставка (к. 3.66) и прогноз на ММА, UFC Vegas 105, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эммет — Мерфи
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    Джош Эммет
    В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Джоша Эммета и Лерона Мерфи в полулегком весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Эммет — Мерфи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джош Эммет

    Турнирное положение: Джош располагается на восьмой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В недавнем прошлом американец боролся за временный титул, но взять пояс так и не сумел.

    Последние бои: Джошу уже 40 лет, и за время выступлений он перебился почти со всеми топами дивизиона. В битве за временный титул уступил сабмишном Яиру Родригесу, а затем проиграл по очкам Илии Топурии. Но ветеран вернулся в клетку с яркой победой над Брайсом Митчеллом. На дистанции в 6 поединков у Эммета 4 победы и 2 поражения, что довольно неплохо.

    Состояние бойца: Эммет продолжает удерживать высокие позиции в рейтинге, даже несмотря на возраст в 40 лет. Боец он крайне стойкий и опытный. Его не сумел финишировать даже Илия Топурия. И в поединках с таким оппонентом нужно держать концентрацию на протяжении всей дистанции, ведь один удар американского ветерана может изменить абсолютно все. Тот же Брайс Митчелл в этом уже убедился.

    Лерон Мерфи

    Турнирное положение: Мерфи очередная восходящая звезда полулегкого дивизиона. На сегодняшний день британец замыкает первую десятку рейтинга в полулегкой категории.

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  • 02/04/2025

    • Последние бои: В UFC у Лерона 8 выигранных поединков и одна встреча, завершившаяся вничью. Правда, в недавнем бою с Дэном Иге британец показал себя не лучшим образом. Победить удалось лишь раздельным решением. И как оказалось, проблем у Лерона слишком много.

    Состояние бойца: У британца довольно высокий потенциал. Но все же навыков конкурировать на топ-уровне Мерфи пока что не хватает. У него также есть определенные проблемы с выносливостью.

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    В последнем поединке с Иге англичанин выдохся уже к середине встречи. Если тогда было 3 раунда, то в этот раз драться придется 25 минут.

    Статистика для ставок

    • В UFC у Лерона Мерфи 8 выигранных поединков и одна встреча, завершившаяся вничью

    • На дистанции в 6 поединков у Эммета 4 победы и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Лерон Мерфи считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Эммета предлагают сделать ставку за 3.66.

    Прогноз: Разница в возрасте между данными бойцами в 8 лет не в пользу Эммета, да и у американского ветерана был простой в 14 месяцев. Однако Лерон не создает впечатление реального топа. Нет сильного поставленного удара и хорошего контроля в борьбе. В свою очередь, Эммету есть, чем ответить. Его ударная техника совершенно на другом уровне. Вероятно, более молодой британец потерпит первое поражение в карьере, потому как не справится со столь высококлассным оппонентом в стойке.

    Ставка: Победа Джоша Эммета за 3.66.

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    Эммет — Мерфи: прогноз и ставка за 3.66, статистика, коэффициенты матча 06.04.202505:40. Эммет нанесет Мерфи первое поражение в карьере?
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