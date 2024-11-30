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    Тайла Сантос возьмет титул в наилегчайшем весе?

    Дитчева — Сантос. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, PFL 10, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дитчева — Сантос
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    Тайла Сантос
    В рамках турнира PFL 10 30 ноября пройдет титульный поединок Дакоты Дитчевой и Тайлы Сантос в женском наилегчайшем весе. Начало — 01:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Дитчева — Сантос, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дакота Дитчева

    Турнирное положение: Дакота выступает в PFL 2 года, но за это время она уже стала большой звездой в женском наилегчайшем весе. Ранее британка не потерпела ни единого поражения в карьере, выиграв все 13 боев.

    Последние бои: Англичанка не просто побеждает, а как правило, финиширует своих соперниц. С момента своего дебюта в лиге Дитчева удосрочила 8 противниц подряд. В последнем поединке одолела нокаутом в первом раунде Джену Бишоп.

    Состояние бойца: Дакота является ярко выраженным ударником. За карьеру она держала 11 побед нокаутом, причем 10 из них были достигнуты уже в первом раунде. Только один ее поединок дошел до решения. Ударная мощь британки, действительно, впечатляет.

    Тайла Сантос

    Турнирное положение: Таила бывший претендент на титул UFC в женском наилегчайшем весе. Осенью прошлого года у нее истек контракт и она решила продолжить карьеру в PFL, где пока что идет без поражений.

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    • Последние бои: На протяжении трех лет бразильянка входила в топ-10 в женском наилегчайшем весе UFC. В 2022-м Сантос даже подралась за титул с Валентиной Шевченко и уступила ей раздельным решением в конкурентном бою. Далее случилось поражение по очкам от Бланчфилд, после чего Тайла перешла в PFL и выиграла 3 боя подряд.

    Состояние бойца: Уровень ударной техники у бразильянки средний. А вот борьба неплохая. Тайла обладает хорошим в партере, легко стягивает соперниц вниз, удачно контролирует их и нередко выходит на болевые приемы.

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    Правда, довольно много ударов пропускает в стойке.

    Статистика для ставок

    • Сантос идет на серии из трех побед подряд

    • Дитчева выиграла 8 последних боев досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Дакота Дитчева, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.29. На победу Сантос предлагают сделать ставку за 3.85.

    Прогноз: Поединок с такой грозной соперницей для Сантос это настоящий вызов. Британка ранее выиграла 8 боев кряду досрочно и ставить против нее очень трудно. В этом поединке Дакота вновь будет действовать с позиции силы, но нокаутировать Тайлу или выиграть сабмишном вряд ли получится, ведь соперница очень опытная и обладает хорошей борьбой.

    Ставка: Победа Дакоты Дитчевой по очкам за 2.75.

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    Дитчева — Сантос: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на бои. Тайла Сантос возьмет титул в наилегчайшем весе?
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