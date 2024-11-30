В рамках турнира PFL 10 30 ноября пройдет титульный поединок Дакоты Дитчевой и Тайлы Сантос в женском наилегчайшем весе. Начало — 01:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Дитчева — Сантос, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дакота Дитчева

Турнирное положение: Дакота выступает в PFL 2 года, но за это время она уже стала большой звездой в женском наилегчайшем весе. Ранее британка не потерпела ни единого поражения в карьере, выиграв все 13 боев.

Последние бои: Англичанка не просто побеждает, а как правило, финиширует своих соперниц. С момента своего дебюта в лиге Дитчева удосрочила 8 противниц подряд. В последнем поединке одолела нокаутом в первом раунде Джену Бишоп.

Состояние бойца: Дакота является ярко выраженным ударником. За карьеру она держала 11 побед нокаутом, причем 10 из них были достигнуты уже в первом раунде. Только один ее поединок дошел до решения. Ударная мощь британки, действительно, впечатляет.

Тайла Сантос

Турнирное положение: Таила бывший претендент на титул UFC в женском наилегчайшем весе. Осенью прошлого года у нее истек контракт и она решила продолжить карьеру в PFL, где пока что идет без поражений.

Последние бои: На протяжении трех лет бразильянка входила в топ-10 в женском наилегчайшем весе UFC. В 2022-м Сантос даже подралась за титул с Валентиной Шевченко и уступила ей раздельным решением в конкурентном бою. Далее случилось поражение по очкам от Бланчфилд, после чего Тайла перешла в PFL и выиграла 3 боя подряд.

Состояние бойца: Уровень ударной техники у бразильянки средний. А вот борьба неплохая. Тайла обладает хорошим в партере, легко стягивает соперниц вниз, удачно контролирует их и нередко выходит на болевые приемы.

Правда, довольно много ударов пропускает в стойке.

Статистика для ставок

Сантос идет на серии из трех побед подряд

Дитчева выиграла 8 последних боев досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Дакота Дитчева, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.29. На победу Сантос предлагают сделать ставку за 3.85.

Прогноз: Поединок с такой грозной соперницей для Сантос это настоящий вызов. Британка ранее выиграла 8 боев кряду досрочно и ставить против нее очень трудно. В этом поединке Дакота вновь будет действовать с позиции силы, но нокаутировать Тайлу или выиграть сабмишном вряд ли получится, ведь соперница очень опытная и обладает хорошей борьбой.

Ставка: Победа Дакоты Дитчевой по очкам за 2.75.