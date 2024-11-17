В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 17 ноября пройдет титульный поединок Хильберто Рамиреса и Криса Биллама-Смите в первом тяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Рамирес — Биллам-Смит, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хильберто Рамирес

Турнирное положение: Рамирес на текущий момент является чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе по версии WBA. Также он бывший чемпион мира во втором среднем весе и экс-претендент на титул по этой же линии в полутяжелой категории.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Хильберто 4 победы и только одно поражение. Уступил он лишь Дмитрию Биволу по очкам в рамках полутяжелого веса. Затем поднялся на категорию выше, где дважды победил. В предыдущем противостоянии мексиканец выиграл единогласным решением у Арсена Гуламиряна, отобрав у него титул.

Состояние бойца: Переход в первый тяжелый вес реанимировал карьеру мексиканца. Здесь Рамирес чувствует себя максимально комфортно. Он уже доказал свою мощь в противостояниях с топами вроде Гуламиряна. И у Хильберто есть все шансы, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории.

Крис Биллам-Смит

Турнирное положение: Крису принадлежит титул WBO в первом тяжелом весе. Ранее британец уже успел провести 2 удачных защиты. Теперь его ждет первый объединительный поединок в карьере за 2 пояса.

Последние бои: Крис не знает поражений на протяжении 11-ти боев подряд. В последнем из них он победил по очкам Ричарда Риакпоре, который нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере. До этого британец нокаутировал Матеуша Мастернака.

Состояние бойца: Чемпион WBO пребывает в неплохой форме. Но все же по многим показателям он уступает грядущему сопернику.

Например, в ударной мощи. У Рамиреса 30 нокаутов за 45 боев. У Биллама-Смита их 13 при 21-м поединке.

Статистика для ставок

Биллам-Смит выиграл 11 боев кряду

У Рамиреса 30 побед нокаутами за 45 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хильберто Рамирес в грядущем титульном противостоянии считается фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Биллама-Смита можно сделать ставку за 2.90.

Прогноз: Оба бойца пребывают в хорошей форме. Но Рамиреса можно назвать более универсальным и разносторонним. Плюс ко всему, у него никогда не было проблем с выносливостью. Стоит также отметить более тяжелый удар, чем у соперника, и отличный прессинг. Но вряд ли мексиканец сумеет так легко одолеть Биллама-Смита. Ведь британец еще ни разу не побывал в нокауте за карьеру.

Ставка: Победа Хильберто Рамиреса по очкам за 2.40.