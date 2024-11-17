ПерерывРоссия — БрунейОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн Эндж ПостекоглуAngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу Джон ДжонсАнкалаев снова без титульника. В UFC уже обсуждают бой Перейры против Джонса
    Все новости спорта

    В бою Рамиреса и Биллама-Смита быстрой развязки не будет

    Рамирес — Биллам-Смит. Ставка (к. 2.40) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 17 ноября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Хильберто Рамирес Прогнозы на Дмитрий Бивол
    Прогноз и ставки на Рамирес — Биллам-Смит
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хильберто Рамирес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 17 ноября пройдет титульный поединок Хильберто Рамиреса и Криса Биллама-Смите в первом тяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Рамирес — Биллам-Смит, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хильберто Рамирес

    Турнирное положение: Рамирес на текущий момент является чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе по версии WBA. Также он бывший чемпион мира во втором среднем весе и экс-претендент на титул по этой же линии в полутяжелой категории.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Хильберто 4 победы и только одно поражение. Уступил он лишь Дмитрию Биволу по очкам в рамках полутяжелого веса. Затем поднялся на категорию выше, где дважды победил. В предыдущем противостоянии мексиканец выиграл единогласным решением у Арсена Гуламиряна, отобрав у него титул.

    Состояние бойца: Переход в первый тяжелый вес реанимировал карьеру мексиканца. Здесь Рамирес чувствует себя максимально комфортно. Он уже доказал свою мощь в противостояниях с топами вроде Гуламиряна. И у Хильберто есть все шансы, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории.

    Крис Биллам-Смит

    Турнирное положение: Крису принадлежит титул WBO в первом тяжелом весе. Ранее британец уже успел провести 2 удачных защиты. Теперь его ждет первый объединительный поединок в карьере за 2 пояса.

  • 5 причин, почему Усик снова победит Фьюри
  • Уже в декабре состоится реванш Фьюри против Усика. И во втором бою украинец серьезный фаворит
  • 09/11/2024

    • Последние бои: Крис не знает поражений на протяжении 11-ти боев подряд. В последнем из них он победил по очкам Ричарда Риакпоре, который нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере. До этого британец нокаутировал Матеуша Мастернака.

    Состояние бойца: Чемпион WBO пребывает в неплохой форме. Но все же по многим показателям он уступает грядущему сопернику.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Например, в ударной мощи. У Рамиреса 30 нокаутов за 45 боев. У Биллама-Смита их 13 при 21-м поединке.

    Статистика для ставок

    • Биллам-Смит выиграл 11 боев кряду

    • У Рамиреса 30 побед нокаутами за 45 боев в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хильберто Рамирес в грядущем титульном противостоянии считается фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Биллама-Смита можно сделать ставку за 2.90.

    Прогноз: Оба бойца пребывают в хорошей форме. Но Рамиреса можно назвать более универсальным и разносторонним. Плюс ко всему, у него никогда не было проблем с выносливостью. Стоит также отметить более тяжелый удар, чем у соперника, и отличный прессинг. Но вряд ли мексиканец сумеет так легко одолеть Биллама-Смита. Ведь британец еще ни разу не побывал в нокауте за карьеру.

    Ставка: Победа Хильберто Рамиреса по очкам за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.53
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кипр — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Габон — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ангола — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Рууд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люксембург — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рамирес — Биллам-Смит: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на бои. В бою Рамиреса и Биллама-Смита быстрой развязки не будет
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры