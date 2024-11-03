В рамках турнира UFC Edmonton 3 ноября пройдет поединок Александра Романова и Родриго Насименто в тяжелом весе. Начало — 01:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Романов — Насименто, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александр Романов

Турнирное положение: Романов был многообещающим бойцом, когда в 2020 году попал в UFC. Его было легко списать со счетов, учитывая, что на молдавской арене он побеждал соперников, уступавших ему в физической силе. Молдаванину удалось попасть в топ-15 тяжей UFС, где он сейчас занимает 13-е место.

Последние бои: Романов выиграл свои первые пять боев в UFC без особых трудностей. Но поражение в 2022 году от Марчина Тыбуры, похоже, окончательно сломило его и разрушило все надежды о чемпионском поясе. Далее он проигрывал Волкову, а в последнем бою уступил Алмейде. За 5 последних боев в промоушене 2 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: На уровне топ-15 тяжеловесов Романову трудно конкурировать. Наверное, рассчитывать на удачный исход можно разве что с бойцами, которые так же как и он, борются за сохранение прописки в рейтинге. У молдаванина большие проблемы в ударке. Борьба довольно неплохая, но тот же Алмейда показал, что его грэпплинг лучше.

Родриго Насименто

Турнирное положение: Насименто замыкает топ-15 тяжелого дивизиона. Причем в рейтинг бразилец попал совершенно случайно. Ведь ни одной победы над представителями топ-15 он не одержал.

Последние бои: Статистика у бразильского бойца довольно неплохая. Ведь Насименто выиграл 4 раза за 6 боев. Правда, первую серьезную проверку на прочность в лице Деррика Льюиса пройти не смог. Тогда, в мае этого года, он уступил нокаутом в четвертом раунде и с тех пор в октагоне больше не появлялся.

Состояние бойца: Как и грядущий оппонент, Родриго борется за сохранение места в топ-15. Но проблем у Насименто даже больше, чем у Романова. У него нет тяжелого удара и он довольно посредственно смотрится в партере.

Да и предыдущие 3 победы Насименто одержал решением.

Статистика для ставок

Насименто выиграл 4 раза за 6 боев

За 5 последних боев в промоушене у Романова 2 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии шансы обоих бойцов на успех равны. Букмекеры на победу каждого из них дают коэффициент 1.92.

Прогноз: Родриго далеко не самый габаритный тяжеловес. Он весит 112 кг, тогда как соперник 120. Это преимущество на руку Романову, как базовому борцу. Александр за счет более внушительной массы будет стягивать Насименто на канвас или же контролировать его в клинче. В общем, на этот раз борьба молдаванина скажет свое слово.

Ставка: Победа Александра Романова за 1.92.