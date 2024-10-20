В рамках турнира по профессиональному боксу 20 октября пройдет титульный поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю в первом среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Муртазалиев — Цзю, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бахрам Муртазалиев

Турнирное положение: Бахрам Муртазалиев является действующим чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF. Для российского бойца это будет первая защита титула.

Последние бои: Бахрам завоевал титул в апреле этого года. В бескомпромиссном поединке с Джеком Кулкаем он одержал победу нокаутом в 11-м раунде и отобрал у немца титул IBF. Всего же на ринге Муртазалиев провел 22 поединка и в каждом из них выиграл.

Состояние бойца: После того, как Муртазалиев стал чемпионом мира, стало понятно, что это боец очень высокого класса, хотя раньше многие абсолютно зря его недооценивали. У Бахрама есть все, чтобы стать настоящей звездой. Он вынослив, обладает невероятной волей к победе и сильно бьет, о чем говорят 16 выигрышей нокаутами за карьеру.

Тим Цзю

Турнирное положение: Тим Цзю бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Сейчас он является первым номером рейтинга по этой линии. Также австралийский боксер российского происхождения занимает четвертую строчку в ростере IBF.

Последние бои: До недавнего времени Тим был непобежденным, выиграв 24 раза кряду. Но в последнем поединке австралиец сенсационно уступил Себастьяну Фундоре раздельным решением. До этого Цзю в рамках титульного противостояния за вакантный пояс по очкам одолел Брайана Мендосу.

Состояние бойца: Вряд ли поражение Фундоре говорит о серьезном спаде. Все-таки решение было раздельным, да и основания отдать победу Цзю тоже присутствовали. Австралийца ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

Статистика и сами бои Тима говорят о том, что он все еще боец экстра-класса.

Статистика для ставок

Цзю проиграл только один раз за 25 боев в карьере

Муртазалиев 16 раз за 22 боя в карьере выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тим Цзю в этом противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить за 1.20, тогда как на успех Муртазалиева предлагают поставить за 4.90.

Прогноз: И Цзю, и Муртазалиев — это боксеры высочайшего уровня. У них у обоих сильный удар: Тим в этом плане не отстает от соперника выиграв, 17 раз досрочно в карьере. Так что шансы Муртазалиева на успех сильно недооценены. Поединок будет очень конкурентным и не станет легкой прогулка ни для кого. Но поставить на триумф Муртазалиева с таким коэффициентом гораздо логичнее.

Ставка: Победа Бахрама Муртазалиева за 4.90.