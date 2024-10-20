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    Перейра продолжит побеждать в UFC?

    Эрнандез — Перейра. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC Vegas 99, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эрнандез — Перейра
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    Мишель Перейра
    В рамках турнира UFC Vegas 99 20 октября пройдет поединок Энтони Эрнандеза и Мишеля Перейры в среднем весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Эрнандез — Перейра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Энтони Эрнандез

    Турнирное положение: Эрнандез располагается на 13-й строчке в рейтинге среднего дивизиона. Боец пребывает в хорошей форме и имеет внушительную активную победную серию. Правда, из-за невысокой популярности в медиа громких боев ему пока что в UFC не дают.

    Последние бои: Американский боец не знает поражений на протяжении пяти встреч. Большинство предыдущих соперников Энтони побеждал за счет внушительной борцовской базы. Последним, у кого выиграл Эрнандез, стал россиянин Роман Копылов. Тогда была победа сабмишном во втором раунде.

    Состояние бойца: Энтони зарекомендовал себя, как универсальный боец. У него хорошая борьба. Довольно достойно выглядит и уровень ударной техники. Его нельзя назвать выдающимся панчером. Но размениваться на руках на ближней дистанции, а потом проходить в ноги он умеет достаточно неплохо.

    Мишель Перейра

    Турнирное положение: Перейра располагается на 14-й строчке в рейтинге дивизиона. У бразильца очень яркий и необычный стиль. Промоушен видит в нем большую звезду, но пока плавно ведет его вверх по карьерной лестнице и не спешит сводить его с главными монстрами категории.

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    • Последние бои: В преддверии этого поединка Перейра выиграл 8 боев кряду, начиная еще в полусреднем весе. Последних трех соперников и вовсе удосрочил за одну минуту. Правда, уровень оппозиции был максимально посредственный. В среднем весе Мишель дрался с бойцами второго эшелона вроде Игоря Потери.

    Состояние бойца: Мишель максимально непредсказуемый боец. Он часто играет на публику, однако от него можно ожидать взрывного и нестандартного приема. Подобрать ключи к такому противнику сложно, ведь никогда не знаешь, чего от него ожидать.

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    Перейра умеет душить соперников в стойке, заходить с ударами ногами с очень дальней дистанции и использовать акробатические приемы, которые редко применяются в ММА.

    Статистика для ставок

    • В преддверии этого поединка Перейра выиграл 8 боев кряду

    • Эрнандез не знает поражений на пяти протяжении встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры дают примерно равные шансы на успех. На победу Эрнандеза можно поставить за 1.80. На успех Перейры предлагают сделать ставку за 2.06.

    Прогноз: Резкое повышение уровня оппозиции для бразильца не останется незамеченным. Энтони в разы превосходит по навыкам его предыдущих соперников. А с учетом того, что Перейра слишком часто любит заигрываться и веселить фанатов, это может обернуться для него провалом.

    Ставка: Победа Энтони Эрнандеза за 1.80.

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    Эрнандез — Перейра: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на бои. Перейра продолжит побеждать в UFC?
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