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    Опетая продолжит гегемонию в первом тяжелом весе?

    Опетая — Мэсси. Ставка (к. 3.60) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Опетая — Мэсси
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    Джей Опетая (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 12 октября пройдет титульный поединок Джея Опетаи и Джека Мэсси в первом тяжелом весе. Начало — 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Опетая — Мэсси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джей Опетая

    Турнирное положение: Опетая является действующим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии IBF. Ранее австралийский боксер уже успел провести 2 удачных защиты титула.

    Последние бои: К своему очередному поединку Джей подходит после триумфа в реванше с Майрисом Бриедисом. Тогда чемпион одержал победу единогласным решением судей. В своей карьере австралиец еще не потерпел ни единого поражения. Опетая выиграл все 25 боев на ринге.

    Состояние бойца: Опетая молод и амбициозен, и его статистика говорит сама за себя. Но все же определенные проблемы у восходящей звезды имеются. Главная из них — выносливость. Это наглядно подтверждает последний бой против ветерана Бриедиса, в котором Джей сильно просел функционально в чемпионских отрезках.

    Джек Мэсси

    Турнирное положение: Джек Мэсси располагается на 11-й строчке в рейтинге первого тяжелого дивизиона по версии IBF. Для британского боксера это будет первый титульный поединок за звание чемпиона мира.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих боев Джек одержал 4 победы и потерпел только одно поражение. Единственная неудача была в противостоянии с экс-чемпионом мира тяжелого веса Джозефом Паркером. Но затем британец спустился на категорию ниже, где одержал 2 победы.

    Состояние бойца: Мэсси типичный середняк первого тяжелого дивизиона. Однако этот боец запомнился не яркими победами, а достойными поражениями. На уровне топ-15 Мэсси смотрится неплохо.

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    Но в сравнении с главными монстрами дивизиона выглядит довольно блекло.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих боев в Джек Мэсси одержал 4 победы и потерпел только одно поражение

    • Опетая выиграл все 25 боев на ринге

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Джей Опетая идет большим фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить за 1.04, тогда как на успех Мэсси предлагают поставить за 11.00.

    Прогноз: Опетая на своем пути побил уже немало сильных спортсменов. И даже не смотря на не самое убедительное выступление в бою с Бриедисом, бывшим чемпионом мира, форма Джея гораздо лучше. Типичный середняк дивизиона станет более легкой мишенью, чем предыдущий соперник. А значит, от Опетаи можно ожидать быстрой досрочной победы.

    Ставка: Победа Джея Опетаи в 1-6 раундах за 3.60.

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    Опетая — Мэсси: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на бои. Опетая продолжит гегемонию в первом тяжелом весе?
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